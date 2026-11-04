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PSG iguala recorde do Lyon de Juninho, mas Luis Enrique prega cautela

Clube tem 14 jogos de invencibilidade na Champions League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 11:10
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Técnico do PSG, Luis Enrique durante o jogo contra o Villarreal, pela Champions League
Técnico do PSG, Luis Enrique durante o jogo contra o Villarreal, pela Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

O PSG igualou um recorde do Lyon de Juninho Pernambucano em jogos de Champions League após a goleada por 6 a 0 sobre o Villarreal. A equipe de Luis Enrique chegou a 14 partidas de invencibilidade na competição, assim como o rival francês havia conseguido entre as temporadas 2004/2005 e 2005/2006.

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Em coletiva, Luis Enrique exaltou a goleada sobre o Villarreal e o fato do PSG ter 100% de aproveitamento na Champions League após quatro jogos. No entanto, o treinador espanhol pregou cautela em relação ao tratamento como favorito.

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- Se você começa um jogo assim (4 a 0 em 17 minutos) e é eficiente no que faz, isso muda o jogo e o torna diferente do que você poderia esperar. Quero enfatizar nossa mentalidade; jogamos da mesma forma, independentemente do resultado. Foi um teste da ambição desta equipe. É um prazer. Quando você simplesmente tenta continuar jogando da mesma maneira, esses são pontos positivos. Mas ainda não somos campeões, nem estamos na final em Madri.

Atual bicampeão da Champions League, o PSG pode superar a marca do Lyon caso vença ou empata com a Roma, no dia 25 de novembro. A equipe francesa chega como ampla favorita no confronto, que será realizado no Parque dos Príncipes. Um triunfo também encaminharia uma classificação direta às oitavas de final da competição europeia.

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