PSG iguala recorde do Lyon de Juninho, mas Luis Enrique prega cautela
Clube tem 14 jogos de invencibilidade na Champions League
O PSG igualou um recorde do Lyon de Juninho Pernambucano em jogos de Champions League após a goleada por 6 a 0 sobre o Villarreal. A equipe de Luis Enrique chegou a 14 partidas de invencibilidade na competição, assim como o rival francês havia conseguido entre as temporadas 2004/2005 e 2005/2006.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Em coletiva, Luis Enrique exaltou a goleada sobre o Villarreal e o fato do PSG ter 100% de aproveitamento na Champions League após quatro jogos. No entanto, o treinador espanhol pregou cautela em relação ao tratamento como favorito.
- Se você começa um jogo assim (4 a 0 em 17 minutos) e é eficiente no que faz, isso muda o jogo e o torna diferente do que você poderia esperar. Quero enfatizar nossa mentalidade; jogamos da mesma forma, independentemente do resultado. Foi um teste da ambição desta equipe. É um prazer. Quando você simplesmente tenta continuar jogando da mesma maneira, esses são pontos positivos. Mas ainda não somos campeões, nem estamos na final em Madri.
Atual bicampeão da Champions League, o PSG pode superar a marca do Lyon caso vença ou empata com a Roma, no dia 25 de novembro. A equipe francesa chega como ampla favorita no confronto, que será realizado no Parque dos Príncipes. Um triunfo também encaminharia uma classificação direta às oitavas de final da competição europeia.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Convocado por Ancelotti, Alisson Santana é exaltado na imprensa portuguesaHá 1 minuto
Futebol Internacional
Da Série D à Champions League: Como vive ascensão meteórica após investimento milionárioHá 12 minutos
Futebol Internacional
Rafael Nadal fará parte do conselho de administração do Real MadridHá 26 minutos
Futebol Internacional
Volta de Ronaldinho Gaúcho causa alvoroço na Itália; entendaHá 42 minutos
Futebol Internacional
MP do Chile: Valdivia pode pegar 22 anos de prisão por crimes sexuaisHá 1 hora
Futebol Internacional
Real Madrid dá chapéu em Barcelona e se aproxima de joia de 16 anosHá 1 hora
Mais LANCE!