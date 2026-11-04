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Viking x Sabah: da espera de 34 anos à ascensão em nove anos

Tradicional clube norueguês encerrou jejum de 34 anos, enquanto equipe do Azerbaijão saiu da segunda divisão para chegar à Champions em nove anos.

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 08:00
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Colagem com emblemas do Viking FK (Noruega) e Sabah FC, bola de futebol, torcida e estádio ao fundo.
Foto: Arte/Lance!

O confronto entre Viking e Sabah, nesta quarta-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27, reúne duas histórias de ascensão no futebol europeu. O clube norueguês precisou esperar 34 anos para voltar a conquistar o campeonato nacional. Já o representante do Azerbaijão foi fundado em 2017, começou na segunda divisão e alcançou a principal competição de clubes do continente em apenas nove anos.

Apesar das diferenças de trajetória e tradição, os dois times têm um ponto em comum: vivem uma temporada histórica. O Viking voltou a disputar a Champions League depois de mais de três décadas, enquanto o Sabah faz sua primeira participação no torneio. O encontro será no Lyse Arena, em Stavanger, casa da equipe norueguesa.

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Viking: o fim de uma espera de 34 anos

Fundado em 1899, o Viking é um dos clubes mais tradicionais da Noruega. A equipe de Stavanger conquistou seu último título nacional em 1991 e passou 34 anos sem levantar novamente o troféu. A espera terminou em 2025, quando voltou ao topo do futebol norueguês e garantiu uma vaga na Champions League.

A conquista foi resultado de um processo de reconstrução que atravessou temporadas de oscilações. Em 2021, o Viking terminou o campeonato na terceira colocação. No ano seguinte, porém, caiu para o 11º lugar. Mesmo com a queda de desempenho, o clube manteve a comissão técnica formada por Bjarte Lunde Aarsheim e Morten Jensen, que trabalha em conjunto desde 2021.

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A parceria chama atenção pela divisão de responsabilidades. Os dois treinadores compartilham o comando da equipe, sem a estrutura tradicional de técnico principal e auxiliar. A continuidade do trabalho foi importante para a recuperação do time: o Viking voltou ao grupo dos três primeiros em 2024 e conquistou o título nacional na temporada seguinte.

A campanha também recolocou o clube no cenário continental. A presença na fase de liga de 2026/27 marca o retorno do Viking à Champions League, competição que não disputava desde 1992/93, quando foi eliminado pelo Barcelona na primeira fase. Antes da atual temporada, sua experiência mais recente em uma fase de grupos europeia havia sido na Copa da Uefa de 2005/06.

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Sabah: nove anos entre a fundação e a Champions

Se o Viking carrega mais de um século de história, o Sabah ainda está nos primeiros capítulos de sua trajetória. Fundado em 8 de setembro de 2017, o clube representa Masazır, localidade próxima a Baku, capital do Azerbaijão. Começou na segunda divisão nacional e estreou na elite na temporada 2018/19.

A evolução foi gradual. Depois de terminar em quinto lugar em 2022/23, o Sabah conquistou a primeira medalha de sua história no campeonato nacional, com o vice-campeonato. Também garantiu uma vaga nas competições europeias pela primeira vez, iniciando sua trajetória continental na temporada 2023/24.

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O salto definitivo aconteceu em 2025/26. Sob o comando do técnico lituano Valdas Dambrauskas, a equipe conquistou pela primeira vez o Campeonato Azerbaijano e terminou a competição nove pontos à frente do Qarabağ. O clube também venceu a Copa nacional, fechando a temporada com os dois principais títulos do país.

A conquista abriu caminho para a disputa das eliminatórias da Champions League. O Sabah superou diferentes etapas até chegar ao confronto decisivo contra o Hapoel Be'er Sheva, de Israel. Depois de perder o primeiro jogo por 2 a 1, a equipe venceu por 5 a 2 na volta, após a prorrogação, e confirmou a classificação com 6 a 4 no placar agregado.

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Com o resultado, tornou-se apenas o segundo clube do Azerbaijão a disputar a fase de liga da Champions, depois do Qarabağ. A classificação veio no nono ano de existência da equipe.

Entre os destaques do elenco está o atacante Joy-Lance Mickels, que marcou 19 gols no Campeonato Azerbaijano de 2025/26 e também teve participação importante na campanha das eliminatórias. Outro nome de destaque é o sérvio Veljko Simić, que marcou seis vezes na fase classificatória da competição.

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Duas trajetórias que chegam ao mesmo palco

A partida em Stavanger coloca frente a frente dois projetos que alcançaram um novo patamar em momentos muito diferentes de suas histórias. O Viking precisou reconstruir sua equipe e atravessar mais de três décadas até recuperar o título nacional. O Sabah, por sua vez, percorreu o caminho da segunda divisão ao topo do futebol do Azerbaijão em menos de dez anos.

Na atual Champions League, os dois também já tiveram experiências distintas. O Viking empatou por 3 a 3 com o Bayern de Munique e perdeu para Stuttgart e Aston Villa. O Sabah começou com uma derrota por 4 a 0 para o Manchester United, reagiu com uma vitória por 2 a 0 sobre o Slavia Praga e perdeu por 2 a 1 para o Borussia Dortmund.

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O duelo desta quarta-feira marca o primeiro encontro entre Viking e Sabah, que também nunca haviam enfrentado equipes do país do adversário em competições europeias. Em Stavanger, os clubes colocam suas trajetórias recentes frente a frente: o Viking tenta consolidar o retorno ao protagonismo após o título norueguês de 2025, enquanto o Sabah dá mais um passo em uma ascensão que, em apenas nove anos, o levou da segunda divisão do Azerbaijão à fase de liga da Champions.

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