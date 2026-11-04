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Real Madrid dá chapéu em Barcelona e se aproxima de joia de 16 anos

Promessa do Manchester United tem acordo verbal com clube espanhol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 10:36
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JJ Gabriel em ação com o Manchester United na última temporada
JJ Gabriel em ação com o Manchester United na última temporada (Foto: Divulgação/Manchester United)

O Real Madrid venceu uma disputa com Barcelona e outros gigantes europeus pela chegada de JJ Gabriel, joia de 16 anos do Manchester United. Segundo o "The Athletic", o clube espanhol possui um acordo verbal para a chegada da promessa em janeiro.

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Embora o acordo esteja bem avançado, a operação não foi finalizada, pois está sujeita às regulamentações da FIFA sobre a transferência de menores. A expectativa é de que o Real Madrid ofereça um longo contrato para JJ Gabriel.

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Além do Barcelona, PSG e Bayern de Munique também demonstraram forte interesse na contratação do inglês, enquanto o Manchester United tentou convencê-lo a permanecer. No entanto, JJ Gabriel revelou seu desejo em sair do clube e entregou uma carta de rescisão contratual em setembro.

Na última temporada, JJ Gabriel ganhou o prêmio Jimmy Murphy de melhor jogador do ano do Manchester United. No passado, esse troféu foi vencido por nomes notáveis da história dos Diabos Vermelhos, como Ryan Giggs e Paul Scholes.

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Com uma média de um gol por jogo na temporada passada, JJ Gabriel chegou a ser relacionado em amistosos de pré-temporada por Michael Carrick na equipe profissional do Manchester United. O atleta ganhou minutos no confronto com o Atlético de Madrid, no início de agosto.

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