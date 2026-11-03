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Técnico do Manchester City faz cobrança forte ao elenco: 'Não podemos'

Enzo Maresca agita o vestiário após derrota na Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 19:08
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Técnico do Manchester City, Enzo Maresca observa jogo contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra
Técnico do Manchester City, Enzo Maresca observa jogo contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Técnico do Manchester City, Enzo Maresca fez uma forte cobrança ao elenco na véspera do jogo contra o RB Leipzig, pela 4ª rodada da Champions League. O treinador pediu um menos dependência de Haaland e um melhor desempenho dos outros atacantes.

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- É muito importante que criemos oportunidades em cada jogo. Com certeza, ter o Erling em campo é melhor, porque você sabe que ele vai marcar gols ou chegar perto disso. Ao mesmo tempo, não podemos depender do Erling em todos os jogos. Precisamos que os outros marquem gols.

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Nas últimas semanas, Haaland vinha lidando com uma lesão no tornozelo e chegou a ser preservado na classificação do Manchester City sobre o Brighton na Copa da Liga Inglesa. Na temporada, o centroavante norueguês é responsável por 44% dos gols da equipe de Enzo Maresca em jogos da Premier League e Champions League.

A cobrança surge após a derrota do Manchester City para o Brighton por 1 a 0 em que o clube perdeu a liderança do Campeonato Inglês para o Arsenal. Apesar do resultado negativo, essa foi a primeira partida em que os Sky Blues não balançaram as redes na temporada. Ainda assim, Enzo Maresca busca agitar o vestiário em busca de uma resposta imediata.

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Haaland após a derrota do Manchester City para o Brighton, pela Premier League
Haaland após a derrota do Manchester City para o Brighton, pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

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