Técnico do Manchester City faz cobrança forte ao elenco: 'Não podemos'
Enzo Maresca agita o vestiário após derrota na Premier League
Técnico do Manchester City, Enzo Maresca fez uma forte cobrança ao elenco na véspera do jogo contra o RB Leipzig, pela 4ª rodada da Champions League. O treinador pediu um menos dependência de Haaland e um melhor desempenho dos outros atacantes.
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- É muito importante que criemos oportunidades em cada jogo. Com certeza, ter o Erling em campo é melhor, porque você sabe que ele vai marcar gols ou chegar perto disso. Ao mesmo tempo, não podemos depender do Erling em todos os jogos. Precisamos que os outros marquem gols.
Nas últimas semanas, Haaland vinha lidando com uma lesão no tornozelo e chegou a ser preservado na classificação do Manchester City sobre o Brighton na Copa da Liga Inglesa. Na temporada, o centroavante norueguês é responsável por 44% dos gols da equipe de Enzo Maresca em jogos da Premier League e Champions League.
A cobrança surge após a derrota do Manchester City para o Brighton por 1 a 0 em que o clube perdeu a liderança do Campeonato Inglês para o Arsenal. Apesar do resultado negativo, essa foi a primeira partida em que os Sky Blues não balançaram as redes na temporada. Ainda assim, Enzo Maresca busca agitar o vestiário em busca de uma resposta imediata.
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