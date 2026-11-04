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MP do Chile: Valdivia pode pegar 22 anos de prisão por crimes sexuais

Ministério Público do Chile faz pedido por suposto crime cometido em 2024

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 10:40
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Valdivia na época em que defendia o Palmeiras
Valdivia durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco /Fotoarena/Folhapress)

O Ministério Público do Chile solicitou 22 anos de prisão para Jorge Valdivia, ex-meia do Palmeiras, acusado de crimes sexuais em dois episódios denunciados por mulheres em outubro de 2024. A investigação foi concluída após cerca de dois anos, e o caso segue para possível julgamento.

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A Promotoria Metropolitana Oriente do Chile pediu 12 anos de reclusão para Valdivia por um suposto estupro e mais 10 anos por um possível abuso sexual, totalizando 22 anos de pena. As denúncias foram feitas por duas mulheres, uma delas tatuadora, que relatou ter perdido a memória após um encontro com o ex-jogador em um restaurante peruano, onde ambos comeram e beberam juntos. A defesa do ex-meia afirma que a relação sexual foi consensual.

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O segundo caso refere-se a um suposto abuso sexual ocorrido no dia 18 de outubro de 2024, no restaurante El Toro, em Vitacura, região metropolitana de Santiago. Valdivia chegou a ser preso preventivamente duas vezes entre outubro de 2024 e janeiro de 2025 durante a investigação.

Entre as testemunhas que o Ministério Público pretende convocar está Maite Orsini, ex-deputada e ex-companheira de Valdivia, que teria trocado mensagens com ele enquanto ele estava com uma das denunciantes. Ela poderá prestar esclarecimentos no processo.

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Jorge Valdivia, conhecido como 'Mago', é um dos jogadores mais marcantes da história recente do Palmeiras, clube pelo qual atuou entre 2006 e 2008 e depois de 2010 a 2015. Pelo Verdão, disputou 241 partidas, marcou 41 gols e deu 39 assistências, conquistando títulos como o Campeonato Paulista de 2008, as Copas do Brasil de 2012 e 2015 e a Série B de 2013.

Além disso, Valdivia teve destaque na seleção chilena, com 79 jogos e sete gols, integrando a equipe campeã da Copa América de 2015 ao lado de nomes como Alexis Sánchez, Claudio Bravo e Arturo Vidal. O ex-meia se aposentou do futebol em 2022.

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O pedido de 22 anos de prisão é a solicitação formal da Promotoria chilena e ainda não representa uma condenação definitiva. Com a conclusão da investigação e a apresentação da acusação, o processo avança para a fase de preparação do julgamento, sem data definida para o início do julgamento.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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