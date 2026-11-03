Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mourinho compara passagens no Real Madrid e espera quebrar barreira da Champions

Técnico busca terceiro título da maior competição da Europa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 18:18
Favorite o Lance! no Google
José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga
José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Técnico do Real Madrid, José Mourinho foi questionado sobre a diferença dos elencos da sua primeira passagem com a atual. Em coletiva, o treinador português também comentou sobre a chance de quebrar uma barreira na Champions League após chegar em três semifinais seguidas com o clube merengue entre 2010 e 2013.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

- Não gosto de fazer comparações. Nem de jogadores, nem de equipes, nem de épocas. Não gosto disso. Estamos falando de muitos anos atrás. É que… Sinceramente, não gosto. Esta equipe tem um grande potencial, sem dúvida. A outra também tinha e ganhou muitos títulos. Comigo, apenas três, mas depois, eles ganharam títulos por muitos anos. Esta equipe ainda não ganhou nada; está apenas começando. Bem, veremos o que o futuro reserva, mas estou muito feliz… muito feliz com o elenco e os jogadores que tenho.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (4), Mourinho vai poupar parte do elenco do Real Madrid para o duelo com o AEK Atenas, pela 4ª rodada da Champions League. Diante desse cenário, a equipe pode atuar com Vini Jr, Mbappé e Diomande no comando de ataque, o que gera grande expectativa da opinião pública e dos torcedores.

- Você também está se esquecendo do Brahim, do Endrick… Temos muitos jogadores de qualidade ali. Ter muitos jogadores nunca é um problema para mim. O Diomande pode jogar nas duas pontas, o Brahim também, o Endrick na direita, mas também na esquerda… De todos eles, o Vini é o jogador mais adequado para jogar na ponta esquerda. Sabemos disso.

continua após a publicidade

Na atual edição da Champions League, o Real Madrid tem 100% de aproveitamento e busca dar mais um passo às oitavas de final da competição. E José Mourinho tem como objetivo conquistar sua terceira "Orelhuda" pelo terceiro clube diferente na carreira.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Emblema do Corinthians ao lado de fita preta de luto.

Corinthians

Corinthians se manifesta após morte de jogador na Espanha

Há 10 minutos
Jogadores do PSG comemoram em campo durante a Liga dos Campeões contra o Villarreal

Futebol Internacional

PSG faz história e supera marca de Real Madrid na Champions League

Há 31 minutos
Lamine Yamal, n°10, Barcelona, em lance contra Aston Villa.

Fora de Campo

Erro de ex-Flamengo em Barcelona x Aston Villa vira assunto: 'Pífio'

Há 34 minutos
Lamine Yamal, jogador do Barcelona, celebra em campo com as mãos na boca.

Fora de Campo

Veja gol em Barcelona x Aston Villa: Yamal marca golaço

Há 49 minutos
Richard Ríos, volante do Palmeiras

Palmeiras

Richard Ríos chega a São Paulo e fará parte da recuperação de lesão no Palmeiras

Há 1 hora
Confira o quarto e último episódio do documentário (Foto: Arte/Lance!)

Rumo ao Estrelato

Rumo ao Estrelato: assista ao 4º episódio no Lance! TV

Há 1 hora
Mais LANCE!
Tenerife postou foto em preto e branco e informou morte do atacante Jesús de Miguel

Uefa prepara homenagem a Jesús de Miguel nos jogos da Champions

Lille x PSG - Messi, Neymar e Mbappé

Craque revela impacto da chegada de Messi ao PSG: 'Jogador menor'

Michel Salgado do Real Madrid em lance de futebol, disputando a bola enquanto adversário cai.

Ex-Real Madrid aponta problema do futebol brasileiro

Filipe Luís durante o jogo do Monaco contra o Lorient, pelo Campeonato Francês

Filipe Luís vira refém de calendário apertado, mas é cobrado por soluções

Messi se emociona na despedida da seleção argentina

Argentina divulga 1ª convocação após saída de Messi; veja lista

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Barcelona x Aston Villa

Barcelona x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Atlético de Madrid x Bayern Munique

Atlético de Madrid x Bayern Munique: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Villarreal x Paris Saint Germain

Villarreal x PSG: onde assistir, horário e escalações

Jesús Owono, goleiro do Andorra FC

Owono, goleiro que atingiu atacante do Tenerife, pode responder a processo criminal

O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025

Jesús de Miguel: quem era o atacante que morreu após choque em campo

Troféu AFC Asian Cup em primeiro plano, pedestal preto e fundo de paredes de tijolos.

Copa da Ásia é adiada em meio à escalada de ataques na Arábia Saudita; veja novas datas

Real Madrid presta homenagem a atleta falecido após forte choque com goleiro (Foto: Reprodução/X)

Jesús de Miguel recebe homenagem de jogadores do Real Madrid

O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025

Federação espanhola adia jogos após morte de jogador do Tenerife