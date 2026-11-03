Mourinho compara passagens no Real Madrid e espera quebrar barreira da Champions

Técnico do Real Madrid, José Mourinho foi questionado sobre a diferença dos elencos da sua primeira passagem com a atual. Em coletiva, o treinador português também comentou sobre a chance de quebrar uma barreira na Champions League após chegar em três semifinais seguidas com o clube merengue entre 2010 e 2013.

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- Não gosto de fazer comparações. Nem de jogadores, nem de equipes, nem de épocas. Não gosto disso. Estamos falando de muitos anos atrás. É que… Sinceramente, não gosto. Esta equipe tem um grande potencial, sem dúvida. A outra também tinha e ganhou muitos títulos. Comigo, apenas três, mas depois, eles ganharam títulos por muitos anos. Esta equipe ainda não ganhou nada; está apenas começando. Bem, veremos o que o futuro reserva, mas estou muito feliz… muito feliz com o elenco e os jogadores que tenho.

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Nesta quarta-feira (4), Mourinho vai poupar parte do elenco do Real Madrid para o duelo com o AEK Atenas, pela 4ª rodada da Champions League. Diante desse cenário, a equipe pode atuar com Vini Jr, Mbappé e Diomande no comando de ataque, o que gera grande expectativa da opinião pública e dos torcedores.

- Você também está se esquecendo do Brahim, do Endrick… Temos muitos jogadores de qualidade ali. Ter muitos jogadores nunca é um problema para mim. O Diomande pode jogar nas duas pontas, o Brahim também, o Endrick na direita, mas também na esquerda… De todos eles, o Vini é o jogador mais adequado para jogar na ponta esquerda. Sabemos disso.

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Na atual edição da Champions League, o Real Madrid tem 100% de aproveitamento e busca dar mais um passo às oitavas de final da competição. E José Mourinho tem como objetivo conquistar sua terceira "Orelhuda" pelo terceiro clube diferente na carreira.

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