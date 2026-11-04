Rodri tem lesão confirmada e desfalca Barcelona em 'decisão'
Meia também não participará dos jogos da Nations League com a Espanha
O meia Rodri teve uma lesão confirmada no músculo do bíceps femoral da perna direita e desfalca o Barcelona contra o Atlético de Madrid. O duelo ganhou um caráter "decisivo", uma vez que a equipe de Diego Simeone tem apenas dois pontos de desvantagem para o clube catalão e poderia assumir a ponta da La Liga em caso de vitória no domingo (8).
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Além de desfalcar o Barcelona, Rodri precisará ser cortado da convocação da Espanha e não atuará nos jogos da Nations League, na Data Fifa de novembro. O clube não deu um prazo exato para o retorno do volante aos gramados e afirmou que a volta dependerá da evolução do jogador.
- O jogador da equipe principal, Rodrigo Hernández, foi submetido a exames médicos após sentir um desconforto muscular na partida de ontem contra o Aston Villa . Os exames confirmaram uma lesão leve na parte posterior da coxa direita. Ele ficará de fora da partida do próximo domingo contra o Atlético de Madrid . O tempo exato de recuperação dependerá da evolução da lesão - diz o comunicado do clube.
Desde que foi contratado, Rodri vem sendo uma peça fundamental no meio de campo do técnico Hansi-Flick. O atleta participou de 14 jogos consecutivos, sendo 11 como titular, tendo marcado um gol e contribuído com uma assistência.
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