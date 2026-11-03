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Raphinha iguala marca de Ronaldinho no Barcelona e faz história na Champions

Brasileiro marca dois gols e é decisivo contra o Aston Villa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 18:41
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Raphinha com a camisa do Barcelona em jogo da Champions League contra o Aston Villa
Raphinha com a camisa do Barcelona em jogo da Champions League contra o Aston Villa (Foto: Josep Lago/AFP)

No duelo contra o Aston Villa, Raphinha balançou as redes duas vezes e igualou a marca de Ronaldinho Gaúcho de 94 gols marcados pelo Barcelona. Na temporada, o brasileiro vem sendo o grande goleador da equipe de Hansi-Flick e soma 19 tentos em apenas 13 partidas disputadas.

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Além de igualar a marca de gols de Ronaldinho Gaúcho na história do clube catalão, Raphinha se tornou o brasileiro com mais gols pelo Barcelona na Champions League. O atleta chegou a 23 tentos e ultrapassou Neymar e Rivaldo na vitória sobre o Aston Villa.

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E um outro dado interessante é que Raphinha entrou na lista dos 10 maiores goleadores brasileiros na história da Champions League ao lado de Roberto Firmino. E a expectativa é de que o jogador do Barcelona suba nesse ranking e ultrapasse ex-jogadores, como Élber (26), Jardel (28) e Kaká (30) nos próximos compromissos.

Na atual temporada, Raphinha assumiu a função de atuar como um camisa nove após as saídas de Lewandowski e Ferran Torres do Barcelona na janela de transferências. Nessa nova função, o brasileiro vem encontrando sua melhor forma na carreira e sendo cotado como um dos favoritos para brigar pela próxima Bola de Ouro caso mantenha o nível das atuações até maio.

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Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Aston Villa na Champions League
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Aston Villa na Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

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