Raphinha iguala marca de Ronaldinho no Barcelona e faz história na Champions
Brasileiro marca dois gols e é decisivo contra o Aston Villa
No duelo contra o Aston Villa, Raphinha balançou as redes duas vezes e igualou a marca de Ronaldinho Gaúcho de 94 gols marcados pelo Barcelona. Na temporada, o brasileiro vem sendo o grande goleador da equipe de Hansi-Flick e soma 19 tentos em apenas 13 partidas disputadas.
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Além de igualar a marca de gols de Ronaldinho Gaúcho na história do clube catalão, Raphinha se tornou o brasileiro com mais gols pelo Barcelona na Champions League. O atleta chegou a 23 tentos e ultrapassou Neymar e Rivaldo na vitória sobre o Aston Villa.
E um outro dado interessante é que Raphinha entrou na lista dos 10 maiores goleadores brasileiros na história da Champions League ao lado de Roberto Firmino. E a expectativa é de que o jogador do Barcelona suba nesse ranking e ultrapasse ex-jogadores, como Élber (26), Jardel (28) e Kaká (30) nos próximos compromissos.
Na atual temporada, Raphinha assumiu a função de atuar como um camisa nove após as saídas de Lewandowski e Ferran Torres do Barcelona na janela de transferências. Nessa nova função, o brasileiro vem encontrando sua melhor forma na carreira e sendo cotado como um dos favoritos para brigar pela próxima Bola de Ouro caso mantenha o nível das atuações até maio.
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