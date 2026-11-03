Raphinha brilha, e Barcelona vence Aston Villa na Champions League
Clube catalão se recupera após derrota para o PSG
O Barcelona derrotou o Aston Villa por 3 a 0, pela 4ª rodada da Champions League, nesta terça-feira (3), no Camp Nou. Na etapa inicial, Yamal aproveitou uma falha grave de João Gomes para abrir o placar para os culés. No segundo tempo, Raphinha estufou as redes duas vezes e deu números finais ao confronto.
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No primeiro tempo, o Barcelona aproveitou uma falha do Aston Villa para abrir o placar cedo e controlar o duelo. Aos sete minutos, João Gomes errou na saída, entregou uma bola nos pés de Lamine Yamal dentro da área, que balançou para cima do defensor e chutou para abrir o placar. Os ingleses tentaram responder com Manzambi sendo acionado pelo lado esquerdo, driblando Cubarsí e finalizando de canhota, mas Joan García fez bela defesa para impedir o empate.
No segundo tempo, o Barcelona ampliou a vantagem sobre o Aston Villa com a inspiração de Raphinha. Aos seis minutos, o brasileiro foi acionado na entrada da área, carregou uma bola para a meia-lua e chutou no cantinho para ampliar o marcador. E aos 18 minutos, João Cancelo fez grande jogada pelo lado esquerdo, cruzou de trivela e o camisa 11 chegou escorando de primeira para marcar seu segundo gol na partida. Os culés ainda tiveram uma grande chance com Fermín López roubando uma bola de Kamara no campo de ataque e soltando uma bomba de perna esquerda, mas Suzuki fez grande defesa para impedir a goleada.
✅ Ficha técnica
Barcelona 🆚 Aston Villa
Champions League - 4ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)
🥅 Gols: Yamal, 7'/1ºT (1-0); Raphinha, 6'/2ºT (2-0); Raphinha, 18'/2ºT (3-0).
🟨 Cartões amarelos: Raphinha (BAR); Nicolas Jackson (AVL)
🟥 Cartões vermelhos: -
Barcelona (Técnico: Hansi-Flick)
Joan García; Fariñas (Balde), Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo; Rodri (Bernal), Pedri (De Jong) e Fermín López (Gavi); Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus) e Gordon.
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Suzuki; Cash, Lindelof, Pau Torres e Maatsen; João Gomes (Barkley), Kamara e Buendía (Mbaye); McGinn (Alysson), Nicolas Jackson (Abraham) e Manzambi (Goretzka).
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