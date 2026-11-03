Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Raphinha brilha, e Barcelona vence Aston Villa na Champions League

Clube catalão se recupera após derrota para o PSG

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 18:56
Favorite o Lance! no Google
Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol do Barcelona sobre o Aston Villa, pela Champions League
Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol do Barcelona sobre o Aston Villa, pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

O Barcelona derrotou o Aston Villa por 3 a 0, pela 4ª rodada da Champions League, nesta terça-feira (3), no Camp Nou. Na etapa inicial, Yamal aproveitou uma falha grave de João Gomes para abrir o placar para os culés. No segundo tempo, Raphinha estufou as redes duas vezes e deu números finais ao confronto.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

No primeiro tempo, o Barcelona aproveitou uma falha do Aston Villa para abrir o placar cedo e controlar o duelo. Aos sete minutos, João Gomes errou na saída, entregou uma bola nos pés de Lamine Yamal dentro da área, que balançou para cima do defensor e chutou para abrir o placar. Os ingleses tentaram responder com Manzambi sendo acionado pelo lado esquerdo, driblando Cubarsí e finalizando de canhota, mas Joan García fez bela defesa para impedir o empate.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Barcelona ampliou a vantagem sobre o Aston Villa com a inspiração de Raphinha. Aos seis minutos, o brasileiro foi acionado na entrada da área, carregou uma bola para a meia-lua e chutou no cantinho para ampliar o marcador. E aos 18 minutos, João Cancelo fez grande jogada pelo lado esquerdo, cruzou de trivela e o camisa 11 chegou escorando de primeira para marcar seu segundo gol na partida. Os culés ainda tiveram uma grande chance com Fermín López roubando uma bola de Kamara no campo de ataque e soltando uma bomba de perna esquerda, mas Suzuki fez grande defesa para impedir a goleada.

✅ Ficha técnica

Barcelona 🆚 Aston Villa
Champions League - 4ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)
🥅 Gols: Yamal, 7'/1ºT (1-0); Raphinha, 6'/2ºT (2-0); Raphinha, 18'/2ºT (3-0).
🟨 Cartões amarelos: Raphinha (BAR); Nicolas Jackson (AVL)
🟥 Cartões vermelhos: -

continua após a publicidade

Barcelona (Técnico: Hansi-Flick)
Joan García; Fariñas (Balde), Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo; Rodri (Bernal), Pedri (De Jong) e Fermín López (Gavi); Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus) e Gordon.

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Suzuki; Cash, Lindelof, Pau Torres e Maatsen; João Gomes (Barkley), Kamara e Buendía (Mbaye); McGinn (Alysson), Nicolas Jackson (Abraham) e Manzambi (Goretzka).

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Técnico do Manchester City, Enzo Maresca observa jogo contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra

Futebol Internacional

Técnico do Manchester City faz cobrança forte ao elenco: 'Não podemos'

Há 1 minuto
Confira o quarto e último episódio do documentário (Foto: Arte/Lance!)

Rumo ao Estrelato

Rumo ao Estrelato: Último episódio revela o futuro de Sartori

Há 8 minutos
Raphinha com a camisa do Barcelona em jogo da Champions League contra o Aston Villa

Futebol Internacional

Raphinha iguala marca de Ronaldinho no Barcelona e faz história na Champions

Há 27 minutos
José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

Futebol Internacional

Mourinho compara passagens no Real Madrid e espera quebrar barreira da Champions

Há 50 minutos
Emblema do Corinthians ao lado de fita preta de luto.

Corinthians

Corinthians se manifesta após morte de jogador na Espanha

Há 1 hora
Jogadores do PSG comemoram em campo durante a Liga dos Campeões contra o Villarreal

Futebol Internacional

PSG faz história e supera marca de Real Madrid na Champions League

Há 1 hora
Mais LANCE!
Lamine Yamal, n°10, Barcelona, em lance contra Aston Villa.

Erro de ex-Flamengo em Barcelona x Aston Villa vira assunto: 'Pífio'

Lamine Yamal, jogador do Barcelona, celebra em campo com as mãos na boca.

Veja gol em Barcelona x Aston Villa: Raphinha marca o terceiro do Barça

Richard Ríos, volante do Palmeiras

Richard Ríos chega a São Paulo e fará parte da recuperação de lesão no Palmeiras

Confira o quarto e último episódio do documentário (Foto: Arte/Lance!)

Rumo ao Estrelato: assista ao 4º episódio no Lance! TV

Tenerife postou foto em preto e branco e informou morte do atacante Jesús de Miguel

Uefa prepara homenagem a Jesús de Miguel nos jogos da Champions

Lille x PSG - Messi, Neymar e Mbappé

Craque revela impacto da chegada de Messi ao PSG: 'Jogador menor'

Michel Salgado do Real Madrid em lance de futebol, disputando a bola enquanto adversário cai.

Ex-Real Madrid aponta problema do futebol brasileiro

Filipe Luís durante o jogo do Monaco contra o Lorient, pelo Campeonato Francês

Filipe Luís vira refém de calendário apertado, mas é cobrado por soluções

Messi se emociona na despedida da seleção argentina

Argentina divulga 1ª convocação após saída de Messi; veja lista

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Barcelona x Aston Villa

Barcelona x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Atlético de Madrid x Bayern Munique

Atlético de Madrid x Bayern Munique: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Villarreal x Paris Saint Germain

Villarreal x PSG: onde assistir, horário e escalações

Jesús Owono, goleiro do Andorra FC

Owono, goleiro que atingiu atacante do Tenerife, pode responder a processo criminal