Harry Kane lamenta derrota da Inglaterra na Eurocopa (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 20:06 • Berlim (ALE)

Vice-campeão da Eurocopa com a Inglaterra pela segunda vez seguida, Harry Kane segue sua seca de títulos na carreira. Aos 30 anos, o centroavante não conseguiu levantar nenhuma taça, somando as passagens por Tottenham e Bayern à trajetória com a seleção.

➡️ Todos os vices de Harry Kane na carreira

➡️ Internautas 'decretam' fracasso de Harry Kane após derrota na Eurocopa: 'Nunca vai ganhar um título'

Substituído ainda no terço inicial do segundo tempo da decisão contra a Espanha, o atacante viu, do banco de reservas, Oyarzabal marcar o gol do título da Fúria, a quatro minutos do fim. Em entrevista após o apito final, Kane falou sobre o sentimento da derrota continental.

- Custou demais sofrer o gol ao ter voltado à partida com o 1 a 1. É dolorido tomar um gol tão tardio, eu não sei o que dizer. Viramos jogos em todo o torneio, sabemos da capacidade de recuperação que temos. Mas no fim, não demos o último passo para vencer o título. Fomos mal no primeiro tempo, no segundo melhoramos, conseguimos o gol, mas não pudemos manter o impulso e nos castigaram com um cruzamento. É uma grande decepção - analisou.

Além da fala sobre o que aconteceu dentro dos 90 minutos, Harry também falou sobre o futuro de Gareth Southgate. Com contrato até o fim do ano, o treinador vem sendo muito questionado nos últimos anos, e pode deixar o English Team nos próximos dias.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Southgate ignora questionamentos sobre futuro à frente da Inglaterra: 'Não é o momento'

- Deixamos claro que amamos o técnico, mas ficar ou não será sua decisão. Agora não é o momento de falar sobre isso. Depende dele, que vai pensar no que é melhor para si. Mas todos estamos juntos sofrendo agora - completou.

Kane passa pelo troféu da Eurocopa após derrota com a Inglaterra (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)