Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 06:30 • Baviera (ALE)

Harry Kane, do Bayern de Munique, quebrou dois recordes em sua estreia na Champions League de 2024-25. No passeio alemão diante do Dinamo Zagreb, em goleada por 9 a 2, o centroavante foi às redes quatro vezes e contribuiu diretamente para que a equipe assumisse a liderança geral após o primeiro dia da competição.

Dos quatro gols, três foram em cobranças de pênalti. Com isso, Kane se tornou o primeiro jogador na história da Liga dos Campeões a marcar um hat-trick na marca da cal. Após o jogo, o camisa 9 falou sobre o feito.

- É a primeira vez que eu bati três pênaltis em um jogo. Foi um sentimento diferente para mim, mas ajudar o time é importante de qualquer maneira. Sendo pênaltis ou em chutes normais, eu quero marcar todos. Foi uma grande noite para nós - afirmou o "Furacão".

As quatro bolas na rede também deram a Harry um recorde nacional. O atacante ultrapassou Wayne Rooney e tomou o posto de maior artilheiro inglês da Champions, chegando a 33 tentos na conta, diante de 30 do ex-Manchester United.

Na última edição, Kane já havia sido o melhor marcador da competição, com oito gols marcados - empatado com Kylian Mbappé, então no PSG. Em apenas um jogo, o centroavante já tem metade do feito de 2023-24, e segue disponível para Vincent Kompany para as próximas partidas.

Kane bate para marcar um de seus quatro gols na vitória do Bayern na Champions (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

