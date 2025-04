‘Quase tudo é esquecido’, diz Harry Kane sobre não vencer títulos

Na lista de melhores atacantes dos últimos anos, Harry Kane carrega um "fardo" em sua carreira: nunca ter conquistado um troféu em 14 anos de carreira. Em entrevista à "ESPN", o "Furacão" inglês refletiu sobre sua carreira e a falta de títulos, escrita que pode ser quebrada nesta temporada do Bayern de Munique. Atualmente, o clube alemão lidera a Bundesliga e enfrenta a Inter de Milão nas quartas de final da Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- (Como avalia a carreira?) Muito boa, para ser honesto. Consegui várias coisas que queria fazer na minha carreira. Claro que sei que o troféu coletivo é o que todo mundo vai falar, mas, no final das contas, você tem que fazer o seu melhor em todas as situações. E sinto que fiz isso - disse Harry Kane.

continua após a publicidade

- Futebol e o esporte em geral são bem cruéis. Quando você não vence, tem um monte de coisas que são esquecidas. Acho que é isso que faz de você quem você é, esses altos e baixos. Nunca é uma linha reta até o topo da montanha - refletiu.

Harry Kane está perto de conquistar seu primeiro título

Na temporada 2024/25 com o Bayern de Munique, Harry Kane está perto de sair da fila de espera para conquistar seu primeiro título na carreira. Atual líder da Bundesliga com seis pontos de frente para o Bayer Leverkusen, os Bávaros precisam sustentar a vantagem por apenas mais sete jogos.

continua após a publicidade

➡️ Caso Paquetá: audiência do jogador por manipulação de apostas tem atualização

Caso consiga manter a distância atual, a equipe pode ser campeã já no dia 3 de maio, contra o RB Leipzig, fora de casa. O cenário em questão leva em consideração se a distância de seis pontos for mantida. Caso o Leverkusen tropece no meio do caminho, por exemplo, o título pode ser ainda mais adiantado para o inglês.

A data mais próxima que o Bayern tem a chance de ser campeão é no dia 19 de abril, quando enfrenta o Heidenheim. Para que isso aconteça, é necessário que os Bávaros vençam todos seus jogos até lá, enquanto o Leverkusen tropece de forma constante. A Bundesliga tem rodada final marcada para o dia 17 de maio.