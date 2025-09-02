Fechamento da janela: os reforços de La Liga
Campeonato Espanhol totalizou 147 reforços entre os 20 clubes da elite
A janela de transferências do verão europeu chegou ao fim e La Liga registrou desfechos interessantes, totalizando 147 reforços dos 20 clubes da elite espanhola. Dentre eles, o Espanyol foi quem mais se movimentou, com 13 novidades. No outro extremo, o Athletic Bilbao foi quem menos contratou, investindo em apenas três novos atletas. Real Madrid e Barcelona foram pontuais, enquanto o Atlético de Madrid preparou uma renovação no elenco. Confira todos os reforços:
Athletic Bilbao
Quem chegou:
- Aymeric Laporte (Zagueiro): adquirido em definitivo junto ao Al-Nassr;
- Jésus Arezo (Lateral): adquirido em definitivo junto ao Osasuna;
- Robert Navarro (Atacante): chegou à custo zero do Mallorca.
Atlético de Madrid
Quem chegou:
- David Hancko (Zagueiro): adquirido em definitivo junto ao Feyenoord;
- Marc Pubill (Lateral): adquirido em definitivo junto ao Almería;
- Matteo Ruggeri (Lateral): adquirido em definitivo junto à Atalanta;
- Johnny Cardoso (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Betis;
- Thiago Almada (Meia): adquirido em definitivo junto ao Lyon;
- Álex Baena (Meia): adquirido em definitivo junto ao Villarreal;
- Giacomo Raspadori (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Napoli.
Quem saiu:
- Moldovan (Goleiro): emprestado ao Oviedo;
- Axel Witsel (Zagueiro): fim de contrato;
- Santiago Mouriño (Zagueiro): vendido ao Villarreal;
- Azpilicueta (Zagueiro): fim de contrato;
- Reinildo (Lateral): fim de contrato;
- Saúl (Meio-campista): fim de contrato;
- Rodrigo De Paul (Meio-campista): vendido ao Inter Miami;
- Vermeeren (Meio-campista): vendido ao RB Leipzig;
- Thomas Lemar (Meia): emprestado ao Girona;
- Rodrigo Riquelme (Atacante): vendido ao Betis;
- Ángel Correa (Atacante): vendido ao Tigres;
- Samuel Lino (Atacante): vendido ao Flamengo.
Barcelona
Quem chegou:
- Joan García (Goleiro): adquirido em definitivo junto ao Espanyol;
- Marcus Rashford (Atacante): emprestado pelo Manchester United;
- Roony Bardghji (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Copenhague.
Quem saiu:
- Iñaki Peña (Goleiro): vendido ao Elche;
- Iñigo Martínez (Zagueiro): vendido ao Al-Nassr;
- Álex Valle (Lateral): vendido ao Como;
- Pablo Torre (Meia): vendido ao Mallorca;
- Pau Víctor (Atacante): vendido ao Braga;
- Ansu Fati (Atacante): emprestado ao Monaco.
Celta de Vigo
Quem chegou:
- Radu (Goleiro): chegou à custo zero do Venezia;
- Bryan Zaragoza (Atacante): emprestado pelo Bayern;
- Ferran Jutglá (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Brugge.
Deportivo Alavés
Quem chegou:
- Raúl Fernández (Goleiro): chegou do Mirandés;
- Jon Pacheco (Zagueiro): emprestado pela Real Sociedad;
- Jonny Otto (Lateral): chegou à custo zero do Paok;
- Youssef Enríquez (Lateral): chegou do Real Madrid;
- Gustavo Albarracín (Meio-campista): chegou do Talleres;
- Pablo Ibañez (Meio-campista): chegou do Osasuna;
- Denis Suárez (Meio-campista): chegou do Villarreal;
- Calebe (Meia): emprestado pelo Fortaleza;
- Lucas Boyé (Atacante): chegou do Granada;
- Mariano Díaz (Atacante): chegou à custo zero.
Elche
Quem chegou:
- Iñaki Peña (Goleiro): adquirido em definitivo junto ao Barcelona;
- Víctor Chust (Zagueiro): emprestado pelo Cadiz;
- Léo Petrot (Lateral): chegou à custo zero;
- Federico Redondo (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Inter Miami;
- Martim Neto (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Benfica;
- Álvaro Rodríguez (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Real Madrid;
- André Silva (Atacante): adquirido em definitivo junto ao RB Leipzig;
- Germán Valera (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Valencia;
- Grady Diangana (Atacante): adquirido em definitivo junto ao West Brom;
- Rafa Mir (Atacante): emprestado pelo Sevilla.
Espanyol
Quem chegou:
- Marko Dmitrovic (Goleiro): chegou à custo zero;
- Clemens Riedel (Zagueiro): adquirido em definitivo junto ao Darmstadt 98;
- Miguel Rubio (Zagueiro): chegou à custo zero;
- Hugo Pérez (Zagueiro): chegou à custo zero;
- José Salinas (Lateral): chegou à custo zero;
- Urko González de Zárate (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Real Sociedad;
- Charles Pickel (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Cremonese;
- Ramón Terrats (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Villarreal;
- Roberto Fernández (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Braga;
- Tyrhys Dolan (Atacante): chegou à custo zero;
- Marcos Fernández (Atacante): chegou à custo zero;
- Kike García (Atacante): chegou à custo zero;
- Luca Koleosho (Atacante): emprestado pelo Burnley.
Getafe
Quem chegou:
- Abdel Abqar (Zagueiro): chegou à custo zero;
- Kiko Femenía (Lateral): chegou à custo zero;
- Davinchi (Lateral): chegou à custo zero;
- Yvan Neyou (Meio-campista): chegou à custo zero;
- Javi Muñoz (Meio-campista): chegou à custo zero;
- Mario Martín (Meio-campista): emprestado pelo Real Madrid;
- Adrián Liso (Atacante): emprestado pelo Zaragoza;
- Abu Kamara (Atacante): emprestado pelo Hull City;
- Juanmi (Atacante): contratado em definitivo junto ao Betis;
- Álex Sancris (Atacante): chegou à custo zero.
Girona
Quem chegou:
- Dominik Livakovic (Goleiro): emprestado pelo Fenerbahçe;
- Vitor Reis (Zagueiro): emprestado pelo Manchester City;
- Axel Witsel (Zagueiro): chegou à custo zero.
- Álex Moreno (Lateral): chegou à custo zero;
- Hugo Rincón (Lateral): emprestado pelo Athletic Bilbao;
- Azzedine Ounahi (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Olympique de Marselha;
- Thomas Lemar (Meio-campista): emprestado pelo Atlético de Madrid;
- Vladyslav Vanat (Atacante): contratado em definitivo junto ao Dínamo de Kiev.
Levante
Quem chegou:
- Mathew Ryan (Goleiro): chegou à custo zero;
- Matías Moreno (Zagueiro): emprestado pela Fiorentina;
- Alan Matturro (Zagueiro): emprestado pelo Genoa;
- Jeremy Toljan (Lateral): chegou à custo zero;
- Víctor García (Lateral): chegou à custo zero;
- Manu Sánchez (Lateral): emprestado pelo Celta de Vigo;
- Kervin Arriaga (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Partizan;
- Jon Ander Olasagasti (Meio-campista): contratado em definitivo junto à Real Sociedad;
- Unai Vencedor (Meio-campista): emprestado pelo Athletic Bilbao;
- Karl Etta Eyong (Atacante): contratado em definitivo junto ao Villarreal;
- Goduine Koyalipou (Atacante): emprestado pelo Lens;
- Iker Losada (Atacante): emprestado pelo Betis.
Mallorca
Quem chegou:
- Lucas Bergström (Goleiro): chegou à custo zero;
- Marash Kumbulla (Zagueiro): emprestado pela Roma;
- Pablo Torre (Meia): contratado em definitivo junto ao Barcelona;
- Jan Virgili (Atacante): contratado em definitivo junto ao Barcelona;
- Mateo Joseph (Atacante): emprestado pelo Leeds.
Osasuna
Quem chegou:
- Valentin Rosier (Lateral): chegou à custo zero;
- Sheraldo Becker (Atacante): chegou à custo zero;
- Víctor Muñoz (Atacante): contratado em definitivo junto ao Real Madrid.
Rayo Vallecano
Quem chegou:
- Augusto Batalla (Goleiro): contratado em definitivo junto ao River Plate;
- Luiz Felipe (Zagueiro): chegou à custo zero;
- Nobel Mendy (Zagueiro): emprestado pelo Real Betis;
- Jozhua Vertrouwd (Lateral): emprestado pelo Castellón;
- Gerard Gumbau (Meio-campista): emprestado pelo Granada;
- Fran Pérez (Atacante): contratado em definitivo junto ao Valencia;
- Alemão (Atacante): contratado em definitivo junto ao Pachuca.
Real Betis
Quem chegou:
- Pau López (Goleiro): chegou à custo zero;
- Álvaro Valles (Goleiro): chegou à custo zero;
- Valentín Gómez (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Vélez;
- Junior Firpo (Lateral): chegou à custo zero;
- Sofyan Amrabat (Meio-campista): emprestado pelo Fenerbahçe;
- Nelson Deossa (Meia): contratado em definitivo junto ao Monterrey;
- Antony (Atacante): contratado em definitivo junto ao Manchester United;
- Rodrigo Riquelme (Atacante): contratado em definitivo junto ao Atlético de Madrid;
- Gonzalo Petit (Atacante): contratado em definitivo junto ao Nacional-URU.
Real Madrid
Quem chegou:
- Dean Huijsen (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Bournemouth;
- Alexander-Arnold (Lateral): contratado em definitivo junto ao Liverpool;
- Álvaro Carreras (Lateral): contratado em definitivo junto ao Benfica;
- Franco Mastantuono (Meia): contratado em definitivo junto ao River Plate.
Quem saiu:
- Jesús Vallejo (Zagueiro): fim de contrato;
- Lucas Vázquez (Lateral): fim de contrato;
- Luka Modrić (Meio-campista): fim de contrato;
- Mario Martín (Meio-campistado): emprestado ao Getafe;
- Reinier (Meia): cedido ao Atlético-MG;
- Álvaro Rodríguez (Atacante): vendido ao Elche.
Real Oviedo
Quem chegou:
- Moldovan (Goleiro): emprestado pelo Atlético de Madrid;
- David Carmo (Zagueiro): emprestado pelo Nottingham Forest;
- Eric Bailly (Zagueiro): chegou à custo zero;
- Javi López (Lateral): emprestado pela Real Sociedad;
- Luka Ilic (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Estrela Vermelha;
- Alberto Reina (Meio-campista): chegou à custo zero;
- Leander Dendoncker (Meio-campista): chegou à custo zero;
- Ilyas Chaira (Atacante): contratado em definitivo junto ao Girona;
- Josip Brekalo (Atacante): chegou à custo zero;
- Álex Forés (Atacante): emprestado pelo Villarreal;
- Salomón Rondón (Atacante): emprestado pelo Pachuca.
Real Sociedad
Quem chegou:
- Duje Caleta-Car (Zagueiro): emprestado pelo Lyon;
- Yangel Herrera (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Girona;
- Carlos Soler (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao PSG;
- Gonçalo Guedes (Atacante): contratado em definitivo junto ao Wolverhampton.
Sevilla
Quem chegou:
- Odysseas Vlachodimos (Goleiro): emprestado pelo Newcastle;
- César Azpilicueta (Zagueiro): chegou à custo zero;
- Fábio Cardoso (Zagueiro): chegou à custo zero;
- Gabriel Suazo (Lateral): chegou à custo zero;
- Batista Mendy (Meio-campista): emprestado pelo Trabzonspor;
- Alexis Sánchez (Atacante): chegou à custo zero;
- Alfon González (Atacante): chegou à custo zero.
Valencia
Quem chegou:
- Julen Agirrezabala (Goleiro): emprestado pelo Athletic Bilbao;
- José Copete (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Mallorca;
- Filip Ugrinic (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Young Boys;
- Baptiste Santamaria (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Rennes;
- Lucas Beltrán (Atacante): emprestado pela Fiorentina;
- Largie Ramazani (Atacante): emprestado pelo Leeds;
- Arnaut Danjuma (Atacante): chegou à custo zero;
- Dani Raba (Atacante): chegou à custo zero.
Villarreal
Quem chegou:
- Arnau Tenas (Goleiro): contratado em definitivo junto ao PSG;
- Rafa Marín (Zagueiro): emprestado pelo Napoli;
- Renato Veiga (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
- Santiago Mouriño (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Atlético de Madrid;
- Thomas Partey (Meio-campista): chegou à custo zero;
- Georges Mikautadze (Atacante): contratado em definitivo junto ao Lyon;
- Alberto Moleiro (Atacante): contratado em definitivo junto ao Las Palmas;
- Tajon Buchanan (Atacante): contratado em definitivo junto à Inter Milão;
- Tani Oluwaseyi (Atacante): contratado em definitivo junto ao Minnesota;
- Manor Solomon (Atacante): emprestado pelo Tottenham.
