Fechamento da janela: os reforços de La Liga

Campeonato Espanhol totalizou 147 reforços entre os 20 clubes da elite

Barcelona Campeão La Liga 2024/25
imagem cameraBarcelona foi o campeão da La Liga na temporada 2024/25 (Foto: ReproduçãoX/@FCBarcelona)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
07:30
A janela de transferências do verão europeu chegou ao fim e La Liga registrou desfechos interessantes, totalizando 147 reforços dos 20 clubes da elite espanhola. Dentre eles, o Espanyol foi quem mais se movimentou, com 13 novidades. No outro extremo, o Athletic Bilbao foi quem menos contratou, investindo em apenas três novos atletas. Real Madrid e Barcelona foram pontuais, enquanto o Atlético de Madrid preparou uma renovação no elenco. Confira todos os reforços:

Rashford em ação pelo Barcelona contra o Como pelo Troféu Joan Gamper
Rashford em ação pelo Barcelona contra o Como pelo Troféu Joan Gamper (Foto: Divulgação/Barcelona)

Athletic Bilbao

Quem chegou:

  • Aymeric Laporte (Zagueiro): adquirido em definitivo junto ao Al-Nassr;
  • Jésus Arezo (Lateral): adquirido em definitivo junto ao Osasuna;
  • Robert Navarro (Atacante): chegou à custo zero do Mallorca.

Atlético de Madrid

Quem chegou:

  1. David Hancko (Zagueiro): adquirido em definitivo junto ao Feyenoord;
  2. Marc Pubill (Lateral): adquirido em definitivo junto ao Almería;
  3. Matteo Ruggeri (Lateral): adquirido em definitivo junto à Atalanta;
  4. Johnny Cardoso (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Betis;
  5. Thiago Almada (Meia): adquirido em definitivo junto ao Lyon;
  6. Álex Baena (Meia): adquirido em definitivo junto ao Villarreal;
  7. Giacomo Raspadori (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Napoli.

Quem saiu:

  1. Moldovan (Goleiro): emprestado ao Oviedo;
  2. Axel Witsel (Zagueiro): fim de contrato;
  3. Santiago Mouriño (Zagueiro): vendido ao Villarreal;
  4. Azpilicueta (Zagueiro): fim de contrato;
  5. Reinildo (Lateral): fim de contrato;
  6. Saúl (Meio-campista): fim de contrato;
  7. Rodrigo De Paul (Meio-campista): vendido ao Inter Miami;
  8. Vermeeren (Meio-campista): vendido ao RB Leipzig;
  9. Thomas Lemar (Meia): emprestado ao Girona;
  10. Rodrigo Riquelme (Atacante): vendido ao Betis;
  11. Ángel Correa (Atacante): vendido ao Tigres;
  12. Samuel Lino (Atacante): vendido ao Flamengo.

Barcelona

Quem chegou:

  1. Joan García (Goleiro): adquirido em definitivo junto ao Espanyol;
  2. Marcus Rashford (Atacante): emprestado pelo Manchester United;
  3. Roony Bardghji (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Copenhague.

Quem saiu:

  1. Iñaki Peña (Goleiro): vendido ao Elche;
  2. Iñigo Martínez (Zagueiro): vendido ao Al-Nassr;
  3. Álex Valle (Lateral): vendido ao Como;
  4. Pablo Torre (Meia): vendido ao Mallorca;
  5. Pau Víctor (Atacante): vendido ao Braga;
  6. Ansu Fati (Atacante): emprestado ao Monaco.

Celta de Vigo

Quem chegou:

  1. Radu (Goleiro): chegou à custo zero do Venezia;
  2. Bryan Zaragoza (Atacante): emprestado pelo Bayern;
  3. Ferran Jutglá (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Brugge.

Deportivo Alavés

Quem chegou:

  1. Raúl Fernández (Goleiro): chegou do Mirandés;
  2. Jon Pacheco (Zagueiro): emprestado pela Real Sociedad;
  3. Jonny Otto (Lateral): chegou à custo zero do Paok;
  4. Youssef Enríquez (Lateral): chegou do Real Madrid;
  5. Gustavo Albarracín (Meio-campista): chegou do Talleres;
  6. Pablo Ibañez (Meio-campista): chegou do Osasuna;
  7. Denis Suárez (Meio-campista): chegou do Villarreal;
  8. Calebe (Meia): emprestado pelo Fortaleza;
  9. Lucas Boyé (Atacante): chegou do Granada;
  10. Mariano Díaz (Atacante): chegou à custo zero.

Elche

Quem chegou:

  1. Iñaki Peña (Goleiro): adquirido em definitivo junto ao Barcelona;
  2. Víctor Chust (Zagueiro): emprestado pelo Cadiz;
  3. Léo Petrot (Lateral): chegou à custo zero;
  4. Federico Redondo (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Inter Miami;
  5. Martim Neto (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Benfica;
  6. Álvaro Rodríguez (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Real Madrid;
  7. André Silva (Atacante): adquirido em definitivo junto ao RB Leipzig;
  8. Germán Valera (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Valencia;
  9. Grady Diangana (Atacante): adquirido em definitivo junto ao West Brom;
  10. Rafa Mir (Atacante): emprestado pelo Sevilla.

Espanyol

Quem chegou:

  1. Marko Dmitrovic (Goleiro): chegou à custo zero;
  2. Clemens Riedel (Zagueiro): adquirido em definitivo junto ao Darmstadt 98;
  3. Miguel Rubio (Zagueiro): chegou à custo zero;
  4. Hugo Pérez (Zagueiro): chegou à custo zero;
  5. José Salinas (Lateral): chegou à custo zero;
  6. Urko González de Zárate (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Real Sociedad;
  7. Charles Pickel (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Cremonese;
  8. Ramón Terrats (Meio-campista): adquirido em definitivo junto ao Villarreal;
  9. Roberto Fernández (Atacante): adquirido em definitivo junto ao Braga;
  10. Tyrhys Dolan (Atacante): chegou à custo zero;
  11. Marcos Fernández (Atacante): chegou à custo zero;
  12. Kike García (Atacante): chegou à custo zero;
  13. Luca Koleosho (Atacante): emprestado pelo Burnley.

Getafe

Quem chegou:

  • Abdel Abqar (Zagueiro): chegou à custo zero;
  • Kiko Femenía (Lateral): chegou à custo zero;
  • Davinchi (Lateral): chegou à custo zero;
  • Yvan Neyou (Meio-campista): chegou à custo zero;
  • Javi Muñoz (Meio-campista): chegou à custo zero;
  • Mario Martín (Meio-campista): emprestado pelo Real Madrid;
  • Adrián Liso (Atacante): emprestado pelo Zaragoza;
  • Abu Kamara (Atacante): emprestado pelo Hull City;
  • Juanmi (Atacante): contratado em definitivo junto ao Betis;
  • Álex Sancris (Atacante): chegou à custo zero.

Girona

Quem chegou:

  1. Dominik Livakovic (Goleiro): emprestado pelo Fenerbahçe;
  2. Vitor Reis (Zagueiro): emprestado pelo Manchester City;
  3. Axel Witsel (Zagueiro): chegou à custo zero.
  4. Álex Moreno (Lateral): chegou à custo zero;
  5. Hugo Rincón (Lateral): emprestado pelo Athletic Bilbao;
  6. Azzedine Ounahi (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Olympique de Marselha;
  7. Thomas Lemar (Meio-campista): emprestado pelo Atlético de Madrid;
  8. Vladyslav Vanat (Atacante): contratado em definitivo junto ao Dínamo de Kiev.

Levante

Quem chegou:

  1. Mathew Ryan (Goleiro): chegou à custo zero;
  2. Matías Moreno (Zagueiro): emprestado pela Fiorentina;
  3. Alan Matturro (Zagueiro): emprestado pelo Genoa;
  4. Jeremy Toljan (Lateral): chegou à custo zero;
  5. Víctor García (Lateral): chegou à custo zero;
  6. Manu Sánchez (Lateral): emprestado pelo Celta de Vigo;
  7. Kervin Arriaga (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Partizan;
  8. Jon Ander Olasagasti (Meio-campista): contratado em definitivo junto à Real Sociedad;
  9. Unai Vencedor (Meio-campista): emprestado pelo Athletic Bilbao;
  10. Karl Etta Eyong (Atacante): contratado em definitivo junto ao Villarreal;
  11. Goduine Koyalipou (Atacante): emprestado pelo Lens;
  12. Iker Losada (Atacante): emprestado pelo Betis.

Mallorca

Quem chegou:

  1. Lucas Bergström (Goleiro): chegou à custo zero;
  2. Marash Kumbulla (Zagueiro): emprestado pela Roma;
  3. Pablo Torre (Meia): contratado em definitivo junto ao Barcelona;
  4. Jan Virgili (Atacante): contratado em definitivo junto ao Barcelona;
  5. Mateo Joseph (Atacante): emprestado pelo Leeds.

Osasuna

Quem chegou:

  • Valentin Rosier (Lateral): chegou à custo zero;
  • Sheraldo Becker (Atacante): chegou à custo zero;
  • Víctor Muñoz (Atacante): contratado em definitivo junto ao Real Madrid.

Rayo Vallecano

Quem chegou:

  1. Augusto Batalla (Goleiro): contratado em definitivo junto ao River Plate;
  2. Luiz Felipe (Zagueiro): chegou à custo zero;
  3. Nobel Mendy (Zagueiro): emprestado pelo Real Betis;
  4. Jozhua Vertrouwd (Lateral): emprestado pelo Castellón;
  5. Gerard Gumbau (Meio-campista): emprestado pelo Granada;
  6. Fran Pérez (Atacante): contratado em definitivo junto ao Valencia;
  7. Alemão (Atacante): contratado em definitivo junto ao Pachuca.

Real Betis

Quem chegou:

  1. Pau López (Goleiro): chegou à custo zero;
  2. Álvaro Valles (Goleiro): chegou à custo zero;
  3. Valentín Gómez (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Vélez;
  4. Junior Firpo (Lateral): chegou à custo zero;
  5. Sofyan Amrabat (Meio-campista): emprestado pelo Fenerbahçe;
  6. Nelson Deossa (Meia): contratado em definitivo junto ao Monterrey;
  7. Antony (Atacante): contratado em definitivo junto ao Manchester United;
  8. Rodrigo Riquelme (Atacante): contratado em definitivo junto ao Atlético de Madrid;
  9. Gonzalo Petit (Atacante): contratado em definitivo junto ao Nacional-URU.

Real Madrid

Quem chegou:

  1. Dean Huijsen (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Bournemouth;
  2. Alexander-Arnold (Lateral): contratado em definitivo junto ao Liverpool;
  3. Álvaro Carreras (Lateral): contratado em definitivo junto ao Benfica;
  4. Franco Mastantuono (Meia): contratado em definitivo junto ao River Plate.

Quem saiu:

  • Jesús Vallejo (Zagueiro): fim de contrato;
  • Lucas Vázquez (Lateral): fim de contrato;
  • Luka Modrić (Meio-campista): fim de contrato;
  • Mario Martín (Meio-campistado): emprestado ao Getafe;
  • Reinier (Meia): cedido ao Atlético-MG;
  • Álvaro Rodríguez (Atacante): vendido ao Elche.

Real Oviedo

Quem chegou:

  1. Moldovan (Goleiro): emprestado pelo Atlético de Madrid;
  2. David Carmo (Zagueiro): emprestado pelo Nottingham Forest;
  3. Eric Bailly (Zagueiro): chegou à custo zero;
  4. Javi López (Lateral): emprestado pela Real Sociedad;
  5. Luka Ilic (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Estrela Vermelha;
  6. Alberto Reina (Meio-campista): chegou à custo zero;
  7. Leander Dendoncker (Meio-campista): chegou à custo zero;
  8. Ilyas Chaira (Atacante): contratado em definitivo junto ao Girona;
  9. Josip Brekalo (Atacante): chegou à custo zero;
  10. Álex Forés (Atacante): emprestado pelo Villarreal;
  11. Salomón Rondón (Atacante): emprestado pelo Pachuca.

Real Sociedad

Quem chegou:

  1. Duje Caleta-Car (Zagueiro): emprestado pelo Lyon;
  2. Yangel Herrera (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Girona;
  3. Carlos Soler (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao PSG;
  4. Gonçalo Guedes (Atacante): contratado em definitivo junto ao Wolverhampton.

Sevilla

Quem chegou:

  1. Odysseas Vlachodimos (Goleiro): emprestado pelo Newcastle;
  2. César Azpilicueta (Zagueiro): chegou à custo zero;
  3. Fábio Cardoso (Zagueiro): chegou à custo zero;
  4. Gabriel Suazo (Lateral): chegou à custo zero;
  5. Batista Mendy (Meio-campista): emprestado pelo Trabzonspor;
  6. Alexis Sánchez (Atacante): chegou à custo zero;
  7. Alfon González (Atacante): chegou à custo zero.

Valencia

Quem chegou:

  1. Julen Agirrezabala (Goleiro): emprestado pelo Athletic Bilbao;
  2. José Copete (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Mallorca;
  3. Filip Ugrinic (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Young Boys;
  4. Baptiste Santamaria (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Rennes;
  5. Lucas Beltrán (Atacante): emprestado pela Fiorentina;
  6. Largie Ramazani (Atacante): emprestado pelo Leeds;
  7. Arnaut Danjuma (Atacante): chegou à custo zero;
  8. Dani Raba (Atacante): chegou à custo zero.

Villarreal

Quem chegou:

  1. Arnau Tenas (Goleiro): contratado em definitivo junto ao PSG;
  2. Rafa Marín (Zagueiro): emprestado pelo Napoli;
  3. Renato Veiga (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  4. Santiago Mouriño (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Atlético de Madrid;
  5. Thomas Partey (Meio-campista): chegou à custo zero;
  6. Georges Mikautadze (Atacante): contratado em definitivo junto ao Lyon;
  7. Alberto Moleiro (Atacante): contratado em definitivo junto ao Las Palmas;
  8. Tajon Buchanan (Atacante): contratado em definitivo junto à Inter Milão;
  9. Tani Oluwaseyi (Atacante): contratado em definitivo junto ao Minnesota;
  10. Manor Solomon (Atacante): emprestado pelo Tottenham.

