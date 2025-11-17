Haaland denuncia zagueiro da Itália após goleada: 'Tocou na minha b*'
Centroavante foi apalpado durante jogo que classificou a Noruega para a Copa do Mundo de 2026
Após a classificação da Noruega para a Copa do Mundo de 2026, na vitória por 4 a 1 sobre a Itália, o atacante Erling Haaland relatou um episódio ocorrido durante o jogo. Autor de dois gols e artilheiro isolado das Eliminatórias, o camisa 9 revelou que o zagueiro Mancini o apalpou para desestabilizado. O jogador do Manchester City disse que usou a atitude como motivação.
— Quando o jogo estava empatado, em 1 a 1, ele começou a tocar na minha bunda, e eu pensei: 'O que é que está fazendo?'. Depois, me empolguei e disse-lhe: 'Muito obrigado pela motivação'. Acabei por marcar dois gols, e vencemos por 4 a 1, por isso foi bom. Agradeço muito à ele — ironizou Haaland.
Ao marcar duas vezes no confronto, Haaland igualou um recorde de Lewandowski nas Eliminatórias Europeias e encerrou o torneio como artilheiro, com 16 gols marcados. Com isso, o norueguês se tornou o maior goleador de uma única edição de qualificatórias para a Copa do Mundo. O polonês havia alcançado a marca antes do Mundial de 2018, realizado na Rússia.
— Provavelmente este foi o resultado mais louco. O fato de termos vindo para cá (Milão) e vencido por 4 a 1 é absolutamente de loucos, e mostra que somos imprevisíveis. Estou orgulhoso, isto é fantástico — afirmou o centroavante.
Como foi o jogo que classificou a Noruega para a Copa?
A Noruega derrotou a Itália por 4 a 1, pelas Eliminatórias da Europa, e garantiu uma vaga na Copa do Mundo de 2026, neste domingo (16). A Azzurra saiu na frente com Pio Esposito, mas os visitantes viraram na segunda etapa com um gol de Nusa e dois de Haaland. Nos acréscimos, Larsen fechou a conta para os nórdicos.
Com isso, a Itália disputará a repescagem europeia na Data Fifa de março, embora ainda não tenha adversários definidos. A equipe de Gennaro Gattuso aguarda o sorteio em que estará no Pote 1 e terá a vantagem de decidir seus confrontos em casa.
