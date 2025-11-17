Após longa espera e indefinições, o Barcelona, enfim, já tem data para retornar ao Camp Nou. Será neste sábado, 22 de novembro, contra o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada da LaLiga. O clube não manda uma partida em seu estádio há 915 dias - cerca de 2 anos e meio.

O período de obras, no entanto, foi superior ao esperado devido às complicações e não autorizações governamentais. O cenário mudou nesta terça-feira, quando o Barcelona recebeu o sinal verde da Câmara Municipal da cidade, que, ao contrário da Fase 1A, não apresentou objeções à concessão do primeiro alvará de ocupação para a Fase 1B.

O clube apresentou toda a documentação necessária na semana passada, e os técnicos da Câmara Municipal não encontraram quaisquer deficiências que pudessem ter atrasado a aprovação. Desta forma, a capacidade do Camp Nou será para 45.401 espectadores, número mais próximo da capacidade do Estádio Olímpico Lluís Companys.

Uma das maiores preocupações das autoridades era a segurança, e esta Fase 1B inclui melhorias em conforto e segurança, com mais rotas de evacuação, mais pontos de acesso, mais corrimãos e um novo sistema de sprinklers e supressão automática de incêndio.

Organização e expectativa para retorno ao Camp Nou

A confirmação para a volta ao Camp Nou não pegou o Barcelona de surpresa, já que o clube já havia se organizado caso recebesse a autorização da Câmara Municipal. Assim, realizar a partida com segurança e todos os pontos necessários não será um grande problema.

Além disso, voltar a jogar em casa também representará um impulso financeiro, pois todos os assentos VIP nos primeiro e segundo níveis das arquibancadas laterais, assim como nas seções do Gol Sul e da Tribuna, estarão disponíveis novamente.

Capacidade e acessibilidade

Nova capacidade autorizada de 45.401 participantes.

129 vagas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida.

Novos espaços de conforto e adaptação para o público.

Infraestrutura esportiva

Túnel para novos jogadores.

Novos vestiários para o time principal e para o time visitante.

Segurança e evacuação

Melhorias no conforto e na segurança do público: mais entradas, mais rotas de evacuação e mais corrimãos.

Novo sistema de sprinklers e extinção automática de incêndio.

Tecnologia e operações

Sistemas de acesso com cancelas e bilhetes integrados, compatíveis com dias de eventos e tráfego de veículos associado a obras em andamento.

O próximo passo do Barcelona é mandar a partida da Champions League diante do Eintracht Frankfurt, no dia 9 de dezembro, no Spotify Camp Nou, e a diretoria já está trabalhando em conjunto à Uefa para a realização. O ponto positivo é que os requisitos necessários pela entidade europeia foram atendidos.

