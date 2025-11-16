Haaland iguala recorde de Lewandowski nas Eliminatórias da Copa
Centroavante se torna o 7º maior goleador na história de Eliminatórias da Europa
Com dois gols marcados na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre a Itália, Haaland igualou um recorde de Lewandowksi nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. O centroavante encerra a competição como artilheiro do torneio com 16 gols marcados.
Com isso, Haaland se tornou o maior artilheiro de uma única edição de Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo ao lado de Lewandowski. O polonês havia alcançado a marca na Qualificatória para o Mundial de 2018 realizado na Rússia.
Nas Eliminatórias, Haaland foi responsável por 43,2% dos gols da Noruega, que conquistou uma vaga direta para a Copa do Mundo. Com isso, os nórdicos voltam ao principal palco do futebol pela primeira vez desde 1998.
Na história da competição, Haaland se tornou o 7º maior goleador da história das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. O centroavante da Noruega tem dois gols a menos em relação a Memphis Depay, do Corinthians e da Holanda.
Haaland pode alcançar recorde de Cristiano Ronaldo?
Em Eliminatórias, Cristiano Ronaldo soma 41 gols marcados em oito edições, enquanto Haaland balançou as redes 21 vezes em apenas duas edições. O português é o maior goleador da história das Qualificatórias para a Copa do Mundo independentemente do continente.
