Benzema opina sobre momento de Mbappé no Real Madrid

Kylian Mbappé vive excelente momento individual pelo Real Madrid e pela seleção francesa. Com 18 gols em 16 partidas na temporada, o atacante é o principal nome do elenco merengue e mostrou grande evolução desde o PSG. Lenda do clube espanhol, Karim Benzema, atualmente no Al-Ittihad, comentou sobre a fase do compatriota.

Para Benzema, Mbappé está em seu melhor momento como atacante e é peça fundamental no Real Madrid. O veterano artilheiro destacou que ele e outros nomes do ataque devem estar em sintonia máxima para o bem da equipe de Xabi Alonso.

— Ele está bem melhor. Fazer gols não é novidade para ele. Ele fazia isso no PSG e vai fazer muito mais no Real Madrid. O que esperamos do Kylian é que, quando ele tiver uma chance, ele faça o gol. O Real Madrid é assim. O Real Madrid precisa muito dele, e tem jogos em que é preciso fazer o gol, como contra o Atlético de Madrid, o Liverpool… São times que se fecham, e ele tem que aparecer, trabalhar essas situações — disse Benzema, em entrevista ao jornal espanhol "AS".

— Ele tem que se entrosar com o Vini Jr. Eu acho que o Vinicius, o Mbappé, o Rodrygo (embora não jogue tanto) e Bellingham têm que conversar entre si — completou.

Mbappé vive auge técnico e de liderança desde que chegou ao Real Madrid

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Kairat, na Champions League (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP)

Em 2024/25, Mbappé realizou o sonho de vestir a camisa do Real Madrid e teve uma primeira temporada de destaque individual, embora os resultados coletivos do clube não tenham sido tão expressivos. Na França, continua sendo o principal nome de uma das gerações mais talentosas da história do país, e busca, no próximo ano, conduzir a equipe a mais uma campanha de sucesso na Copa do Mundo.

Na atual temporada, Mbappé manteve o ritmo com o qual encerrou a anterior. Na La Liga, o Real lidera com 31 pontos em 12 partidas, com o francês sendo o artilheiro absoluto da competição, com 13 gols. Na Champions League, marcou cinco vezes em quatro jogos e lidera a equipe na busca pela classificação às oitavas de final da competição.

