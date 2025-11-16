menu hamburguer
Haaland marca, Noruega garante vaga na Copa e manda Itália para a repescagem

Centroavante brilha no San Siro e iguala recorde de Lewandowski

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/11/2025
18:40
Haaland e Nusa comemoram gol da Noruega sobre a Itália, nas Eliminatórias da Europa
imagem cameraHaaland e Nusa comemoram gol da Noruega sobre a Itália, nas Eliminatórias da Europa (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)
A Noruega derrotou a Itália por 4 a 1, pelas Eliminatórias da Europa, e garantiu uma vaga na Copa do Mundo de 2026, neste domingo (16). A Azzurra saiu na frente com Pio Esposito, mas os visitantes viraram na segunda etapa com um gol de Nusa e dois de Haaland. Nos acréscimos, Larsen fechou a conta para os nórdicos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com isso, a Itália disputará a repescagem europeia na Data Fifa de março, embora ainda não tenha adversários definidos. A equipe de Gennaro Gattuso aguarda o sorteio em que estará no Pote 1 e terá a vantagem de decidir seus confrontos em casa.

Como foi Itália x Noruega?

No primeiro tempo, a Itália buscou fazer uma pressão sobre a Noruega no início da partida. Na primeira chegada, Dimarco recebeu um cruzamento na área e finalizou de perna direita tirando tinta da trave. Aos 10 minutos, o lateral-esquerdo tabelou com Retegui na área, serviu Pio Esposito, que girou em cima do defensor e bateu rasteiro para abrir o placar. Em outra chegada pela esquerda, Dimarco cruzou uma bola na área, Esposito surgiu livre para dar uma casquinha, mas o desvio saiu ao lado da meta. No entanto, a Azzurra não conseguiu ampliar a diferença na etapa inicial.

No segundo tempo, a Noruega voltou com outra postura e dificultou a vida da Itália. Após uma série de oportunidades criadas, Nusa foi acionado pelo lado esquerdo, infiltrou na área, limpou a marcação e bateu para marcar um golaço aos 17 minutos. Em uma cobrança de escanteio, os visitantes quase viraram com Nusa recebendo na segunda trave e batendo para defesa de Donnarumma. A Itália respondeu imediatamente com Politano cruzando do lado direito, e Dimarco chutando de primeira para grande intervenção de Nyland. E aos 32 minutos, Oscar Bobb fez grande jogada pela esquerda, cruzou na área e Haaland finalizou de canhota para estufar as redes pela Noruega. No minuto seguinte, a Itália vacilou em uma saída de bola, Berge avançou pela direita e tocou para Haaland livre na área finalizar e ampliar o placar para os visitantes. Nos acréscimos, Larsen foi lançado pelo lado direito do ataque, driblou Mancini e finalizou cruzado para estufar as redes e dar números finais ao duelo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Haaland disputa espaço com defesa da Itália na vitória da Noruega, nas Eliminatórias.
Haaland disputa espaço com defesa da Itália na vitória da Noruega, nas Eliminatórias (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
