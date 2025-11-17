Ex-jogador conta história inusitada com José Mourinho: 'Fantástico'

O ex-zagueiro Ledley King revelou detalhes do processo que o levou a trabalhar com José Mourinho no Tottenham entre 2019 e 2021. Ídolo dos Spurs e funcionário do clube após a aposentadoria, contou que a aproximação começou de forma inesperada e se transformou em uma experiência marcante na carreira. O inglês explicou como o treinador português o incentivou a ir para o campo e participar do dia a dia da equipe, mesmo antes de ocupar um cargo oficial.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

King afirmou que sempre admirou Mourinho e descreveu o impacto de encontrar o técnico nos corredores do centro de treinamento logo após a chegada do português a Londres. Ele disse que naquele momento recebeu a primeira sinalização de que o treinador desejava tê-lo por perto no trabalho diário.

continua após a publicidade

— Sempre admirei o José. Tinha inveja dos meus colegas da seleção que jogavam no Chelsea por o terem como treinador — afirmou King.

Terry e Mourinho conquistaram diversos títulos juntos no Chelsea (Foto: AFP)

Convite inusitado de Mourinho

Antes de aceitar o cargo, King passou um período acompanhando treinos e auxiliando informalmente. Ele disse que Mourinho insistiu para que ele estivesse no campo, mesmo sem formação técnica, e que isso abriu espaço para seu desenvolvimento no clube.

O ex-jogador relembrou ainda como foi o momento em que recebeu o convite definitivo para integrar a comissão. Segundo Ledley, a fase inicial coincidiu com o início da pandemia, o que atrasou o processo. O acerto final aconteceu meses depois, quando Mourinho o ligou por videochamada em uma situação inusitada.

continua após a publicidade

— Quando ele chegou ao Tottenham, cruzei-me com ele e ele disse que me queria no campo de treinos. Respondi que não era treinador, mas ele insistiu. Comecei a observar sessões, conversar com jogadores e participar — iniciou.

— No verão, recebo uma videochamada. Eu estava no barbeiro a cortar o pouco cabelo que me resta. Saí da cadeira e ele disse que me queria a tempo inteiro na época seguinte — completou Ledley.

José Mourinho e Harry Kane no Tottenham (Foto: IAN WALTON / AFP)

Ao falar sobre o período trabalhando ao lado do português, King destacou a inteligência, o bom humor e a dedicação de Mourinho. Ele lembrou que o Tottenham chegou a liderar a Premier League e acumular vitórias marcantes naquele período, como os triunfos sobre Arsenal, Manchester City e o 6 a 1 diante do Manchester United em Old Trafford. Mesmo sem a conquista, King disse que guarda admiração pelo técnico e ressaltou que Mourinho mantém paixão intensa pelo futebol.

— Gostei muito da experiência. Ele é uma ótima pessoa, muito divertido e extremamente inteligente. Na primeira parte da época, estávamos em grande forma e eu pensei que poderíamos ganhar o campeonato. Ele vive para isto. Ama verdadeiramente o jogo — finalizou o ex-jogador.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial