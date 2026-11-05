Há cerca de dois anos no futebol chinês, vestindo a camisa do Wuhan Three Towns, o experiente atacante Gustavo Sauer vive um grande momento em sua trajetória profissional aos 33 anos, mas ainda assim não esquece o que viveu no Botafogo. Ao Lance!, o jogador destacou que a adaptação ao país asiático não foi um grande problema.

— Foi bem mais tranquila do que eu imaginava. Confesso que, antes de chegar, achava que enfrentaria algumas dificuldades, principalmente pela diferença cultural e pela alimentação. Mas fui surpreendido de forma muito positiva. Desde o início, fui muito bem recebido e me senti em casa. Minha família também se adaptou muito bem e hoje podemos dizer que somos felizes aqui. É um país que nos acolheu, tanto dentro quanto fora de campo, e pelo qual criamos um carinho enorme — disse Gustavo Sauer.

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O atacante foi uma das primeiras contratações da era SAF do Botafogo. Ele chegou ao Glorioso em abril de 2022, na reta final da primeira janela, contratado junto ao Boavista, de Portugal, onde jogou por três temporadas.

Sauer, no entanto, não teve tanta sequência como esperava no Botafogo, muito devido aos problemas físicos. Sua passagem foi de 38 jogos, com sete gols marcados e quatro assistências, mas muita felicidade pelo momento que o clube vivia na época.

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Há, claro, o jogo favorito e que todo alvinegro lembra do Brasileirão de 2023, quando o então camisa 10 foi o melhor em campo na goleada sobre o Coritiba. Ele não terminou aquela temporada, tendo sido emprestado em agosto ao Rizespor, da Turquia.

Gustavo Sauer em Botafogo 4 x1 Coritiba, em 2023 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Guardo somente boas lembranças da minha passagem pelo Botafogo. Tenho um carinho enorme pelo clube, pela torcida e por tudo que vivi ali. Se tivesse que escolher um momento especial, seria a partida contra o Coritiba, em que tive a felicidade de marcar os dois gols da equipe. Foi um jogo muito marcante para mim, principalmente pelo momento que o clube vivia, liderando o Campeonato Brasileiro. Poder contribuir de forma tão importante naquele cenário foi algo muito especial e que levarei comigo sempre — afirmou.

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Depois disso, Gustavo Sauer voltou de empréstimo e foi novamente repassado, desta vez ao Cuiabá, onde jogou pouco. Seu contrato com o Glorioso tinha validade até o fim de 2025, mas foi negociado com o Wuhan Three Towns em fevereiro. Na China, a fase é ótima.

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— Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira e estou bastante feliz com isso. Foram duas temporadas muito positivas, nas quais tive a oportunidade de manter uma boa sequência e estar em campo em praticamente todas as partidas. Essa continuidade foi fundamental para que eu pudesse ganhar ainda mais confiança, evoluir e apresentar um bom desempenho. Acredito que seja uma das fases mais consistentes da minha carreira.

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Na atual temporada, são 27 jogos, com oito gols marcados e seis assistências envolvendo Super League e Copa da China. No total, Gustavo Sauer entrou em campo 55 vezes em duas temporadas, com 15 tentos anotados e 12 assistências.