Filho de ídolo do São Paulo marca no fim e vira herói na Europa
João Vitor Miranda, ilho mais velho do ex-zagueiro Miranda, anotou gol da vitória por 2 a 1 com um jogador a menos
Filho mais velho do ex-zagueiro Miranda, capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018 e ídolo de São Paulo e Atlético de Madrid, o defensor João Vitor Miranda foi o grande herói do Dukla Banská Bystrica na quarta-feira (4). Com um gol de pé esquerdo na etapa final, o brasileiro assegurou a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Trencin e carimbou a vaga da equipe nas quartas de final da Copa da Eslováquia.
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O camisa 14 começou como titular e mostrou poder de decisão aos 26 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, João Vitor finalizou no cantinho para selar a virada épica. O triunfo teve contornos dramáticos: além de ter saído atrás no placar, o Dukla precisou segurar o resultado com um jogador a menos após a expulsão de Slebodník. Na fase anterior, o zagueiro já havia sido garçom na vitória por 2 a 0 sobre o Vranov.
— Fico feliz demais pelo gol, pela classificação e por poder ajudar meus companheiros. Não foi fácil, mas jogo de mata-mata geralmente é assim. Sofremos um pouco, mas, no final, deu tudo certo. Agora é seguir trabalhando para que os próximos capítulos sejam tão positivos quanto esse — celebrou João Vitor.
Trajetória na Europa e família no Morumbi
Aos 21 anos, João Vitor atua pelo Dukla desde 2025, ano em que faturou a segunda divisão eslovaca e devolveu a equipe à elite nacional. Formado na base do São Paulo, clube que defendeu até 2024 e onde chegou a dividir treinamentos com o próprio pai no elenco profissional, o zagueiro também passou pelo Real Valladolid, da Espanha.
A dinastia da família Miranda segue ativa nos campos brasileiros: o irmão mais novo de João Vitor, Lucas Miranda, de 16 anos, também atua como zagueiro na base do São Paulo e foi inscrito pelo Tricolor para a disputa do Campeonato Brasileiro.
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