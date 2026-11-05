Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Filho de ídolo do São Paulo marca no fim e vira herói na Europa

João Vitor Miranda, ilho mais velho do ex-zagueiro Miranda, anotou gol da vitória por 2 a 1 com um jogador a menos

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 15:08
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Três jogadores em uniformes vermelhos comemoram em campo, com arquibancadas vazias ao fundo.
João Vitor Miranda celebra gol da classificação do Dukla Banská Bystrica na Copa da Eslováquia (Foto: Divulgação)

Filho mais velho do ex-zagueiro Miranda, capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018 e ídolo de São Paulo e Atlético de Madrid, o defensor João Vitor Miranda foi o grande herói do Dukla Banská Bystrica na quarta-feira (4). Com um gol de pé esquerdo na etapa final, o brasileiro assegurou a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Trencin e carimbou a vaga da equipe nas quartas de final da Copa da Eslováquia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogador de futebol em uniforme vermelho com patrocínio Veolia, número 14, correndo em campo durante jogo noturno.
João Vitor Miranda celebra gol da classificação do Dukla Banská Bystrica na Copa da Eslováquia (Foto: Divulgação)

O camisa 14 começou como titular e mostrou poder de decisão aos 26 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, João Vitor finalizou no cantinho para selar a virada épica. O triunfo teve contornos dramáticos: além de ter saído atrás no placar, o Dukla precisou segurar o resultado com um jogador a menos após a expulsão de Slebodník. Na fase anterior, o zagueiro já havia sido garçom na vitória por 2 a 0 sobre o Vranov.

continua após a publicidade

— Fico feliz demais pelo gol, pela classificação e por poder ajudar meus companheiros. Não foi fácil, mas jogo de mata-mata geralmente é assim. Sofremos um pouco, mas, no final, deu tudo certo. Agora é seguir trabalhando para que os próximos capítulos sejam tão positivos quanto esse — celebrou João Vitor.

Trajetória na Europa e família no Morumbi

Aos 21 anos, João Vitor atua pelo Dukla desde 2025, ano em que faturou a segunda divisão eslovaca e devolveu a equipe à elite nacional. Formado na base do São Paulo, clube que defendeu até 2024 e onde chegou a dividir treinamentos com o próprio pai no elenco profissional, o zagueiro também passou pelo Real Valladolid, da Espanha.

continua após a publicidade

A dinastia da família Miranda segue ativa nos campos brasileiros: o irmão mais novo de João Vitor, Lucas Miranda, de 16 anos, também atua como zagueiro na base do São Paulo e foi inscrito pelo Tricolor para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Raphinha e Joan Laporta apertam as mãos em reunião, com bandeiras do Barcelona e da Catalunha ao fundo.

Futebol Internacional

Raphinha admite que não está 100% e pode ter minutos controlados na Seleção; entenda

Há 58 minutos
Cristiano Ronaldo acenando

Futebol Internacional

Revista alemã ironiza adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção: 'Bobagem'

Há 1 hora
Apelidado de "Kid Messi", o atacante JJ Gabriel acumula números expressivos pelas categorias de jovens do Manchester United

Futebol Internacional

Real Madrid encaminha contratação de 'novo Messi'

Há 2 horas
Raphinha celebra gol pelo Barcelona contra o Aston Villa

Futebol Internacional

Barcelona anuncia renovação de Raphinha até 2030

Há 2 horas
Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

Futebol Internacional

Abel Ferreira homenageia Cristiano Ronaldo após despedida da seleção portuguesa

Há 3 horas
Cristiano Ronaldo (CR7) ao lado de Jorge Jesus, com bandeiras de Portugal ao fundo.

Futebol Internacional

Jorge Jesus reage à despedida de Cristiano Ronaldo da seleção e revela tentativa de evitar saída

Há 3 horas
Mais LANCE!
daniel dos anjos na época do flamengo

Ex-Flamengo, Daniel dos Anjos vive melhor fase artilheira da carreira no futebol do Vietnã

Montagem de Arne Slot com maracanã, rio e torcida do flamengo

Entenda por que Arne Slot foi ao Maracanã e se há chance de técnico trabalhar no Brasil

Harry Kane em coletiva de imprensa anunciando renovação de contrato.

Bayern de Munique anuncia renovação de contrato de Harry Kane

Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

VÍDEO: Relembre o último gol de Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal

Montagem com Cr7 em várias fases pela seleção de Portugal

Mundo do futebol presta homenagens a Cristiano Ronaldo após adeus à seleção de Portugal

Colagem de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo oficializa adeus a Portugal sem conversar com Jorge Jesus; veja bastidores da decisão

UEFA Conference League 2026/2027 - Monaco x Nordsjaelland

Monaco x Nordsjaelland: onde assistir, horário e escalações

Liga Europa 2026/2027 - AZ Alkmaar x Juventus

AZ Alkmaar x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Liga Europa 2026/2027 - Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille

Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações

Rayan comemora gol pelo Bournemouth ao lado de companheiros.

Clube da Premier Legue usará nova fórmula ao estilo NBA

Ídolo português anunciou aposentadoria da Seleção nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Torcedores mandam recado a Cristiano Ronaldo após anúncio

Ídolo histórico de Portugal anunciou sua saída da Seleção pelas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da Seleção de Portugal

Liga Europa 2026/2027 - Milan x Ferencvárosi

Milan x Ferencváros: onde assistir, horário e escalações