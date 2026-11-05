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Irmã de Cristiano Ronaldo é sincera sobre aposentadoria: 'O tempo dirá'

Katia Aveiro publicou mensagem enigmática após anúncio do craque português de que não defenderá mais a seleção de Portugal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 18:21
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Cristiano_Ronaldo_e_Katia_Aveiro
Katia Aveiro e Cristiano Ronaldo lado a lado (Foto: Reprodução / Instagram)

A aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa continua repercutindo. Nesta quinta-feira (5), Katia Aveiro, irmã do atacante, publicou uma série de mensagens nas redes sociais em apoio ao jogador, mas uma declaração chamou a atenção e levantou dúvidas sobre os bastidores da decisão do camisa 7.

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Em uma das publicações, Katia deixou no ar a possibilidade de que novos esclarecimentos sobre o assunto sejam feitos em breve.

— Eu poderia dizer muito, mas o tempo, sem dúvida, revelará tudo. E até lá, direi apenas isto: você é grande, um gigante e uma lenda — escreveu.

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Na sequência, a irmã do jogador do Al-Nassr destacou o orgulho pela trajetória de Cristiano Ronaldo e pelas conquistas alcançadas com a camisa de Portugal. Ela também fez referência às dificuldades enfrentadas pelo irmão ao longo da carreira.

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— Sei das batalhas que você travou, de tudo o que você deu ao nosso país e do que construiu ao longo da sua carreira — acrescentou.

Katia Aveiro ainda reforçou que o futuro pode reservar novos capítulos e voltou a deixar uma mensagem enigmática sobre a decisão do atacante.

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— Fases terminam para que outras possam começar. O tempo é o juiz, e, se ainda houver algo que precise de resposta, talvez as coisas se esclareçam amanhã — publicou.

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Cristiano Ronaldo aparece em sequência de stories: jogador de camisa vermelha 7 em campo, com mensagens de apoio e lembrança da família.
Katia Aveiro, irmã do Cristiano Ronaldo (Foto: Divulgação)

Jorge Jesus queria a permanência de Cristiano Ronaldo

O anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo também repercutiu entre pessoas próximas ao jogador. Jorge Jesus, técnico que trabalhou com o atacante no Al-Nassr, revelou que tentou convencê-lo a continuar defendendo Portugal.

Em entrevista ao Canal 11, de Portugal, o treinador afirmou que respeita a escolha do craque, embora desejasse contar com sua presença na seleção.

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— Essa foi uma decisão totalmente dele. Tivemos a oportunidade de conversar sobre isso antes da primeira convocação. Eu pedi para ele continuar, para ficar comigo, porque precisava da presença dele, mas tenho que aceitar a decisão — declarou.

Jorge Jesus também ressaltou a importância histórica do atacante para o futebol português, classificando-o como um dos grandes símbolos do país.

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