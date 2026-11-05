Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Fala de Raphinha sobre Ancelotti gera revolta: 'Vergonha'

Atacante confirmou que terá minutos controlados nos amistosos da Seleção

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 17:27
Favorite o Lance! no Google
Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

A declaração de Raphinha sobre Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (5) provocou irritação entre torcedores nas redes sociais. Em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o atacante do Barcelona confirmou que conversou com o treinador da Seleção Brasileira sobre o controle de seus minutos nos próximos compromissos do Brasil. A fala dividiu opiniões e gerou críticas de internautas.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Se o Ancelotti conta comigo de verdade, ele sabe que tem que gerenciar meus minutos. Acho que ele, como treinador, sabe como fazer isso. Nós conversamos sobre isso — afirmou o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A declaração ganhou repercussão principalmente pela possibilidade de o atacante não estar à disposição em plenas condições físicas para os amistosos de novembro. Entre as manifestações nas redes sociais, torcedores demonstraram insatisfação com a situação. Veja a repercussão:

Entenda a lesão de Raphinha

Raphinha sofreu um edema muscular na região posterior da coxa direita durante a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, em amistoso disputado em setembro. Por conta do problema, foi cortado do compromisso seguinte, contra a Índia, e ficou afastado dos gramados entre 29 de setembro e 17 de outubro.

continua após a publicidade

Desde que retornou, o atacante disputou cinco partidas pelo Barcelona, mas não completou nenhum dos confrontos. Mesmo sem estar totalmente recuperado, soma números expressivos na temporada: são 19 gols e três assistências em 13 jogos.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Quando serão os próximos jogos do Brasil?

Convocado por Carlo Ancelotti para a última Data Fifa de 2026, Raphinha poderá defender a Seleção Brasileira em dois amistosos disputados em Singapura. O primeiro será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Depois, o Brasil enfrenta a seleção anfitriã no dia 17, às 7h.

As partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura e encerram o calendário da Seleção Brasileira neste ano.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cristiano_Ronaldo_e_Katia_Aveiro

Fora de Campo

Irmã de Cristiano Ronaldo é sincera sobre aposentadoria: 'O tempo dirá'

Há 5 minutos
Jornalista criticou diretamente a permanência de Memphis no Timão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Vessoni detona Memphis após São Paulo x Corinthians: 'Não se toca'

Há 6 horas
Comandante é exaltado por imprensa europeia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Portal europeu rasga elogios a Abel antes de Palmeiras x Remo

Há 7 horas
Clássico Majestoso terminou em 0 a 0 na Vila Belmiro (Foto: Theo Daolio/ModusFocus/Folhapress)

Fora de Campo

Resposta de Dorival após São Paulo x Corinthians divide torcedores

Há 8 horas
Bahia e Cruzeiro se enfrentam na Fonte Nova pelo 15ª rodada do Brasileirão

Fora de Campo

IA crava placar de Cruzeiro e Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Há 9 horas
Ídolo português anunciou aposentadoria da Seleção nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Fora de Campo

Torcedores mandam recado a Cristiano Ronaldo após anúncio

Há 10 horas
Mais LANCE!
Ídolo histórico de Portugal anunciou sua saída da Seleção pelas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da Seleção de Portugal

Elenco do Flamengo comemorando gol

Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo no Brasileirão: 'Inacreditável'

Palmeiras x Remo: jogadores disputam a bola em campo de futebol, com torcedores ao fundo.

Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Remo pelo Brasileirão

Seleção brasileira de futsal masculina com troféu e medalhas, após vencer campeonato.

Com Brasil e clássico contra Argentina, CazéTV transmite Finalíssima de Futsal

Treinador com casaco escuro orienta jogador de camisa listrada preto e branco sob chuva, próximo à linha do campo.

Torcida do Corinthians manda recado a Seedorf após empate no Majestoso

Garro em ação durante São Paulo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Possível expulsão em São Paulo x Corinthians repercute: 'Escândalo'

Yuri Alberto em ação durante Corinthians e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em São Paulo x Corinthians gera revolta: 'Inaceitável'

Renato Gaúcho durante Flamengo e Grêmio

Torcida do Grêmio manda recado a Renato Gaúcho após derrota

Léo Jardim com a camisa verde do Vasco

Lance de Léo Jardim em Athletico x Vasco irrita torcedores: 'Precisa ser'

Carrascal, jogador do Flamengo, em prece com as mãos juntas e cabeça erguida, usando uniforme listrado preto e vermelho.

Carrascal vira assunto em Flamengo x Grêmio: 'Não sabia'

O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre São Paulo e Palmeiras no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Decisão de Ramon Abatti Abel em Athletico-PR x Vasco gera revolta: 'Assalto'

Jogador do Flamengo disputa a bola com o Grêmio durante partida

Gol perdido em Flamengo x Grêmio repercute: 'Não pode'

Lamar Jackson no NFL Rio Game (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Semana 9 da NFL: confira a guia de transmissões no sportv2 e Ge TV