Fala de Raphinha sobre Ancelotti gera revolta: 'Vergonha'

A declaração de Raphinha sobre Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (5) provocou irritação entre torcedores nas redes sociais. Em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o atacante do Barcelona confirmou que conversou com o treinador da Seleção Brasileira sobre o controle de seus minutos nos próximos compromissos do Brasil. A fala dividiu opiniões e gerou críticas de internautas.

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— Se o Ancelotti conta comigo de verdade, ele sabe que tem que gerenciar meus minutos. Acho que ele, como treinador, sabe como fazer isso. Nós conversamos sobre isso — afirmou o jogador.

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A declaração ganhou repercussão principalmente pela possibilidade de o atacante não estar à disposição em plenas condições físicas para os amistosos de novembro. Entre as manifestações nas redes sociais, torcedores demonstraram insatisfação com a situação. Veja a repercussão:

Entenda a lesão de Raphinha

Raphinha sofreu um edema muscular na região posterior da coxa direita durante a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, em amistoso disputado em setembro. Por conta do problema, foi cortado do compromisso seguinte, contra a Índia, e ficou afastado dos gramados entre 29 de setembro e 17 de outubro.

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Desde que retornou, o atacante disputou cinco partidas pelo Barcelona, mas não completou nenhum dos confrontos. Mesmo sem estar totalmente recuperado, soma números expressivos na temporada: são 19 gols e três assistências em 13 jogos.

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Quando serão os próximos jogos do Brasil?

Convocado por Carlo Ancelotti para a última Data Fifa de 2026, Raphinha poderá defender a Seleção Brasileira em dois amistosos disputados em Singapura. O primeiro será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Depois, o Brasil enfrenta a seleção anfitriã no dia 17, às 7h.

As partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura e encerram o calendário da Seleção Brasileira neste ano.