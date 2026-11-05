Benzema manda recado a Vini Jr. após críticas no Real Madrid

O atacante Karim Benzema demonstrou apoio a Vinicius Jr. após o brasileiro voltar a ser alvo de críticas por seu desempenho com a camisa do Real Madrid. Ex-companheiro do camisa 7 no clube espanhol, o francês utilizou as redes sociais para enviar uma mensagem ao jogador em meio aos questionamentos sobre sua fase na equipe.

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Benzema compartilhou uma fotografia ao lado de Vini Jr., registrada durante o período em que os dois atuaram juntos no Real Madrid. Na publicação, o atacante escreveu uma mensagem curta, mas que repercutiu entre os torcedores.

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arim Benzema saiu em defesa de Vini Jr. nas redes sociais (Foto: Reprodução)

— Número 1 para sempre — publicou Benzema.

A manifestação aconteceu após o brasileiro enfrentar dificuldades na vitória do Real Madrid sobre o AEK Atenas, pela Champions League. Apesar do resultado positivo fora de casa, Vinicius não conseguiu repetir as atuações que o transformaram em um dos principais jogadores do futebol mundial.

O atacante encontrou dificuldades nas jogadas individuais e não conseguiu completar dribles diante da marcação adversária. O desempenho voltou a provocar questionamentos na imprensa espanhola, que acompanha de perto o momento do jogador.

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Benzema e Vini Jr. marcaram época no Real Madrid

A relação entre Benzema e Vinicius Jr. foi construída ao longo de cinco temporadas no Real Madrid. O francês se tornou uma das principais referências do brasileiro desde sua chegada ao clube, em 2018, e os dois formaram uma das duplas ofensivas mais importantes da história recente da equipe.

O auge da parceria aconteceu na temporada 2021/22, quando o Real Madrid conquistou os títulos do Campeonato Espanhol e da Champions League.

Benzema e Vini Jr. conquistaram juntos a Champions League de 2021/22 pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

Naquela campanha, Benzema foi o principal goleador da equipe e conquistou a Bola de Ouro de 2022. Vinicius, por sua vez, teve papel decisivo com velocidade, assistências e gols importantes, incluindo o que garantiu a vitória sobre o Liverpool na final da competição europeia.

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O entrosamento entre os dois foi fundamental para o sucesso do time comandado por Carlo Ancelotti, especialmente durante as viradas históricas contra Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City.

Francês teve papel importante na evolução de Vinicius Jr.

Além da parceria dentro de campo, Benzema também participou do desenvolvimento de Vinicius Jr. nos primeiros anos do brasileiro no futebol europeu.

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O francês chegou a cobrar publicamente uma evolução do jovem atacante, em um período marcado por dificuldades nas finalizações e decisões durante as partidas.

Em 2021, Benzema comentou sobre a relação com o brasileiro e explicou que suas cobranças estavam ligadas à confiança em seu potencial.

— Acredito em Vinicius. Converso muito com ele. Falo com ele de maneira um pouco firme porque sei que ele pode oferecer mais — declarou o francês na ocasião.

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Mesmo após deixar o Real Madrid em 2023, Benzema mantém a admiração pelo antigo companheiro. A publicação nas redes sociais reforça a relação construída durante os anos em que dividiram o ataque merengue.