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Revista alemã ironiza adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção: 'Bobagem'

Publicação criou tradução fictícia do discurso de despedida do camisa 7

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 14:27
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cristiano Ronaldo acenando
Publicação alemã satirizou o discurso de despedida de Cristiano Ronaldo da Seleção Portuguesa (Foto: Thomas Coex / AFP)

A despedida de Cristiano Ronaldo da Seleção Portuguesa virou alvo de sátira da revista alemã 11 Freunde. Após o atacante anunciar o fim de sua trajetória com a equipe nacional, a publicação compartilhou um vídeo de aproximadamente cinco minutos com uma tradução fictícia do discurso do camisa 7.

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Cristiano Ronaldo se despediu da Seleção de portugal nesta quinta-feira (5) (Foto: Reprodução/Instagram)
Cristiano Ronaldo se despediu da Seleção de portugal nesta quinta-feira (5) (Foto: Reprodução / Instagram)

Conhecida por trabalhos satíricos, a revista aproveitou o pronunciamento do jogador para criar uma interpretação completamente diferente de suas palavras. Como o conteúdo original estava em português, foram inseridas legendas que não correspondiam ao que Ronaldo realmente dizia.

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Na brincadeira, o atacante agradeceria aos companheiros por terem aderido à comemoração característica do "Siu". A tradução fictícia também faz piada com as cobranças de falta do português e até com o hábito de puxar o calção para cima durante as partidas.

Revista alemã 11 Freunde criou legendas fictícias para vídeo de despedida de Cristiano Ronaldo. (Foto: Reprodução)
Revista alemã 11 Freunde criou legendas fictícias para vídeo de despedida de Cristiano Ronaldo. (Foto: Reprodução)

Tradução: Vídeo de despedida de Cristiano Ronaldo (com as legendas corretas)
"Obrigado por realmente concordar com essa bobagem sobre o grito de guerra Siuu."
Cristiano Ronaldo anunciou sua aposentadoria da seleção portuguesa em um vídeo publicado nas redes sociais – infelizmente, em português. Felizmente, a 11FREUNDE tem intérpretes!

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O texto satírico atribuído a Ronaldo ainda traz uma suposta declaração sobre os recordes que deixou para trás. A publicação encerra a brincadeira com uma referência ao legado do jogador: "Cuidem dos meus recordes".

Despedida histórica de Cristiano Ronaldo

A sátira surgiu no mesmo dia em que Cristiano Ronaldo anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção de Portugal. O atacante encerra uma trajetória de 23 anos com a camisa nacional, iniciada em agosto de 2003.

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Aos 41 anos, o português deixa a equipe como recordista de partidas e gols no futebol masculino de seleções: são 234 jogos e 146 gols. Durante o período, conquistou a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025.

O anúncio aconteceu às vésperas da convocação do técnico Jorge Jesus para os próximos compromissos de Portugal. Em sua mensagem de despedida, Ronaldo agradeceu aos torcedores, companheiros, treinadores, funcionários da seleção e familiares.

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Apesar do adeus à equipe nacional, o atacante seguirá atuando profissionalmente pelo Al Nassr, da Arábia Saudita.

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