A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira para desmantelar um esquema de bets ilegais que movimentou mais de R$ 700 milhões. A investigação foi iniciada há cerca de cinco meses a partir de uma denúncia à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, que identificou as casas sem autorização para funcionar. A Operação Azzardo ocorre no Distrito Federal e em cinco estados (São Paulo, Paraná, Ceará, Rio Grande do Norte e Goiás).

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A operação ocorreu por intermédio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), do Departamento de Combate ao Crime Organizado (Decor) e cumpre, além de mandados de busca e apreensão, medidas de bloqueio patrimonial contra uma rede de exploração de apostas ilegais e lavagem de dinheiro. A partir da denúncia e da identificação de plataforma sem autorização para operar, a investigação apontou que pagamentos por PIX direcionados a esse site eram direcionados a empresas com atividades declaradas sem relação com apostas, como uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de tarô, ambas com endereço em Sobradinho, no Distrito Federal.

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Agentes da PCDF cumprem mandados da operação Azzardo contra bets ilegais (Divulgação)

As diligências identificaram empresas abertas entre fevereiro e julho de 2026, com capitais sociais idênticos e endereços concentrados em Sobradinho, Sobradinho II e Ceilândia. Nos locais declarados, os policiais encontraram imóveis vazios e outros estabelecimentos comerciais. Em um único lote de Ceilândia, dez empresas indicavam o mesmo telefone. A investigação apurou o uso de dezenas de empresas de fachada concentrar os valores recebidos e redistribuí-los entre pessoas, empresas e instituições de pagamento, inclusive com conversão em criptoativos.



Dados financeiros analisados apontam movimentações de R$ 739 milhões e a investigação também alcança uma fintech de São Paulo, autorizada pelo Banco Central a funcionar como sociedade de crédito direto. As simulações feitas pela SPA e as cobranças por PIX dos sites investigados levaram a inúmeras contas de empresas de fachada, e a fintech também mantinha contas com outras empresas do esquema, com rodízio de procuradores, de acordo com a Polícia Civil do DF. Os dados financeiros relativos à instituição indicam movimentação de cerca de R$ 1 bilhão, incluindo repasses à empresa investigada e pagamentos a casas de apostas sem autorização. O Banco Central divulgou no fim de julho a intenção de cancelar a autorização de funcionamento também desta fintech.



A apuração também alcança três empresas que obtiveram autorizações das loterias dos Estados da Paraíba e do Rio de Janeiro, restritas a determinados territórios, marcas e sites. Nenhum dos sites investigados estava contemplado por essas autorizações, que não equivaliam à autorização federal então exigida. As autorizações estaduais deixaram de valer após o prazo de transição previsto

na Medida Provisória 1.394/2026, de 25 de setembro, que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa.



A operação mobilizou cerca de 200 policiais civis no DF, e em São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte. No Distrito Federal, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão. Na capital paulista, as equipes cumprem mandados na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, no polo empresarial da Vila Olímpia e outros locais. Em Goiás, as diligências ocorrem em Goiânia, em Planaltina de Goiás e em Valparaíso de Goiás.



Segundo a Polícia Civil, investigados poderão responder por exploração de loteria não autorizada, estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. As penas privativas de liberdade, somadas em abstrato, variam de 11 anos e 6 meses a 31 anos, podendo chegar a 33 anos se a falsidade ideológica envolver documento público. O nome da operação remete a gioco d'azzardo, expressão italiana que significa "jogo de azar".



