Guardiola revela bastidores de divórcio e cogita aposentadoria: 'Preciso me encontrar' Divórcio ainda mexe com a cabeça do treinador espanhol, que segue afastado do futebol

Fora do futebol profissional desde maio, quando encerrou um ciclo de dez anos no comando do Manchester City, Pep Guardiola vive um período de reflexão sobre os rumos da carreira e da vida pessoal. Aos 55 anos, o treinador admitiu que pode não retornar aos bancos de reservas, priorizando um momento de descanso e reorganização após dramas recentes fora de campo.

As revelações vieram a público no documentário 'A Beautiful Obsession', da Amazon. Na produção, o técnico abriu o jogo sobre a necessidade de se afastar dos holofotes para buscar novos interesses pessoais antes de qualquer decisão profissional.

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— Eu nem sei o que vou fazer. Será difícil voltar. Esse é o meu sentimento hoje. Preciso renovar muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal.

— Preciso me encontrar um pouco em coisas diferentes. Preciso sentar e me desligar por um tempo. Esse é um dos principais objetivos.

Guardiola na beira de campo em Manchester City x Wydad Casablanca no Mundial (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Desabafo no vestiário e fim de casamento

Entre as passagens expostas, Guardiola relembrou o término da união de uma década com Cristina Serra, com quem tem três filhos. A separação ocorreu em dezembro de 2024. Em um momento de cobrança ao elenco do Manchester City no vestiário, logo após um tropeço da equipe, o comandante usou o próprio divórcio como lição sobre a falta de entusiasmo.

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— Eu estou divorciado da mulher mais bonita do planeta. É minha esposa, minha ex-esposa. Eu a amo incrivelmente. Mas perdemos a paixão.

— Na sua vida, qualquer coisa que você faça, faça com paixão. Eu não quero bons jogadores, quero jogadores com paixão.

Conselho de ex-diretor e o vício do futebol

A decisão de dar um tempo nos trabalhos recebe o apoio de pessoas próximas, como Txiki Begiristain. Ex-diretor de futebol do clube inglês e parceiro de trabalho do treinador por nove anos, ele reforça a importância de uma rotina sem as pressões do esporte de alto rendimento.

— Você pode perder por 3 a 0, mas a vida continua e existem momentos incríveis que você pode viver com seus amigos.

— Se ele encontrar apenas pessoas do futebol e o futebol for tudo o que conhece, ele vai continuar na mesma montanha-russa em que viveu. Ele precisa de tempo para sair disso e estar realmente fora.

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Apesar da disposição em se afastar, o próprio espanhol reconhece a força que a rotina à beira do gramado exerce sobre sua vida, o que deixa o futuro em aberto.

— É a alegria e o prazer de ver meu time jogar bem. Esse é o lema e o objetivo quando acordo todos os dias. É tão viciante. Treinadores mais velhos se aposentam e querem voltar, e depois voltar novamente. Eles não conseguem viver sem isso.

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