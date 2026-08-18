Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Guardiola revela bastidores de divórcio e cogita aposentadoria: 'Preciso me encontrar'

Divórcio ainda mexe com a cabeça do treinador espanhol, que segue afastado do futebol

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 08:56
Favorite o Lance! no Google
Pep Guardiola em coletiva do Manchester City
Pep Guardiola em coletiva do Manchester City (Foto: Fredrik Varfjell/AFP)

Fora do futebol profissional desde maio, quando encerrou um ciclo de dez anos no comando do Manchester City, Pep Guardiola vive um período de reflexão sobre os rumos da carreira e da vida pessoal. Aos 55 anos, o treinador admitiu que pode não retornar aos bancos de reservas, priorizando um momento de descanso e reorganização após dramas recentes fora de campo.

As revelações vieram a público no documentário 'A Beautiful Obsession', da Amazon. Na produção, o técnico abriu o jogo sobre a necessidade de se afastar dos holofotes para buscar novos interesses pessoais antes de qualquer decisão profissional.

continua após a publicidade

— Eu nem sei o que vou fazer. Será difícil voltar. Esse é o meu sentimento hoje. Preciso renovar muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal.

— Preciso me encontrar um pouco em coisas diferentes. Preciso sentar e me desligar por um tempo. Esse é um dos principais objetivos.

Guardiola na beira de campo em Manchester City x Wydad Casablanca no Mundial (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Guardiola na beira de campo em Manchester City x Wydad Casablanca no Mundial (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Desabafo no vestiário e fim de casamento

Entre as passagens expostas, Guardiola relembrou o término da união de uma década com Cristina Serra, com quem tem três filhos. A separação ocorreu em dezembro de 2024. Em um momento de cobrança ao elenco do Manchester City no vestiário, logo após um tropeço da equipe, o comandante usou o próprio divórcio como lição sobre a falta de entusiasmo.

continua após a publicidade

— Eu estou divorciado da mulher mais bonita do planeta. É minha esposa, minha ex-esposa. Eu a amo incrivelmente. Mas perdemos a paixão.

— Na sua vida, qualquer coisa que você faça, faça com paixão. Eu não quero bons jogadores, quero jogadores com paixão.

Conselho de ex-diretor e o vício do futebol

A decisão de dar um tempo nos trabalhos recebe o apoio de pessoas próximas, como Txiki Begiristain. Ex-diretor de futebol do clube inglês e parceiro de trabalho do treinador por nove anos, ele reforça a importância de uma rotina sem as pressões do esporte de alto rendimento.

— Você pode perder por 3 a 0, mas a vida continua e existem momentos incríveis que você pode viver com seus amigos.

— Se ele encontrar apenas pessoas do futebol e o futebol for tudo o que conhece, ele vai continuar na mesma montanha-russa em que viveu. Ele precisa de tempo para sair disso e estar realmente fora.

continua após a publicidade

Apesar da disposição em se afastar, o próprio espanhol reconhece a força que a rotina à beira do gramado exerce sobre sua vida, o que deixa o futuro em aberto.

— É a alegria e o prazer de ver meu time jogar bem. Esse é o lema e o objetivo quando acordo todos os dias. É tão viciante. Treinadores mais velhos se aposentam e querem voltar, e depois voltar novamente. Eles não conseguem viver sem isso.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Freytes durante a partida contra o Rivadavia na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (18/08/2026)

Há 3 horas
João Cancelo em ação pelo Barcelona

Futebol Internacional

João Cancelo rescinde contrato com Al-Hilal e se aproxima do Barcelona

Há 9 horas
inter-real-madrid-arda-guler-endrick

Futebol Internacional

Jornal da Espanha elege melhor jogador do Real Madrid na pré-temporada

Há 11 horas
Yael Trepy é jogador do Cagliari

Futebol Internacional

Joia do futebol italiano sofre acidente em piscina e é internado em coma

Há 12 horas
Jogadores da Juventus comemoram gol pelo Campeonato Italiano

Futebol Internacional

Juventus acerta com goleiro 'plano C' da temporada

Há 14 horas
Carlos Espí comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Schalke 04

Futebol Internacional

Concorrente de Endrick encerra amistosos no Real Madrid em alta

Há 14 horas
Mais LANCE!
Hugo Moura comemorando vibrando com os punhos fechados

Ex-Vasco, Hugo Moura marca duas vezes e garante vitória na Arábia Saudita

O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande, domina a bola durante o amistoso de pré-temporada entre o FC Schalke 04 e o Real Madrid em Gelsenkirchen, oeste da Alemanha

Yan Diomande estreia no Real Madrid e mostra cartão de visitas a Mourinho

Igor Gomes conduzindo a bola

Ex-Barcelona e Inter, Igor Gomes revela planos no Al-Ahli e sonho de chegar à Seleção

Carlos Espí comemora com Valverde gol marcado em amistoso do Real Madrid contra o Ferencváros

Pedido por Mourinho, Carlos Espí brilha no Real Madrid

Agner apontando para frente e correndo

Ex-Fluminense estreia no futebol árabe com gol e vitória

Léo Santos comemorando, apontando para frente sorrindo

Ex-Corinthians, Léo Santos atinge marca em clube português

Rodri comemorando a classificação da Espanha na Copa do Mundo

Jornal espanhol explica a preferência de Rodri pelo Barcelona

Otávio em movimento conduzindo a bola

Otávio projeta estreia do Frankfurt na Copa da Alemanha e mira classificação

Julio Enciso marcou os dois gols pela seleção do Paraguai na Liga dos Campeões

Destaque na Copa que foi alvo do Palmeiras é anunciado em time inglês

Deyverson, da LDU, sorri para foto

Ex-Palmeiras, Deyverson provoca torcida rival em clássico equatoriano

Atlético e Kelly key (reprodução Atlético)

Atlético firma parceria com time de Kelly Key para buscar talentos na África: entenda

Raphael Veiga comemora gol marcado pelo América-MEX contra o Atlético San Luís

Raphael Veiga brilha em vitória do América-MEX no Apertura

Bruno Fernandes lamenta eliminação do Manchester United para o Brighton na FA Cup

Manchester United toma decisão sobre astro após interesse do Galatasaray