Guardiola critica torcida do United: ‘Eles deveriam ter vergonha’

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, criticou a torcida do Manchester United, em entrevista coletiva, após o empate sem gols pela 31ª rodada da Premier League. Durante o derby, parte da torcida dos Red Devils entoou cantos direcionados a mãe do atacante inglês, Phil Foden, fato que incomodou o treinador espanhol.

Os cantos surgiram no momento em que Phil Foden foi substituído, aos 13 minutos do segundo tempo. Parte da torcida da casa gritava “Phil Foden, sua mãe é uma m****”, o que revoltou Guardiola. Durante a entrevista coletiva, o comandante disse que o torcedor rival teve falta de classe.

- Foi uma falta de classe. Estamos muito expostos no futebol, especialmente dirigentes, proprietários e jogadores de futebol. Não entendo a mente das pessoas que envolvem a mãe de Phil. É uma falta de integridade, de classe, e eles deveriam ter vergonha - destacou Guardiola.

Com o empate no clássico, o City estacionou na 5ª posição, com 52 pontos e perdeu a chance de ultrapassar o rival Chelsea, primeiro na zona de classificação para a Champions. Durante a entrevista coletiva, Pep Guardiola admitiu que o time faz uma temporada abaixo do esperado.

- Nesta temporada, caímos incrivelmente. Não apenas Phil Foden, mas todos eles. O time não está jogando no nível que tínhamos. E não estávamos no nosso nível neste jogo - disse o treinador.

Pep Guardiola admite má fase da equipe (Foto: Oli Scarff / AFP)

Protestos da torcida do United

Os protestos da torcida do Manchester United não foram apenas direcionados ao jogador rival. Durante a partida, mais de mil torcedores dos Red Devils protestaram por 30 minutos, contra os proprietários do clube, por conta do aumento no preço dos ingressos.