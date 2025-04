Ele fez de novo. Lionel Messi marcou pelo Inter Miami no empate em 1 a 1 contra o Toronto, válido pela MLS, no domingo (6). Com o feito, o argentino se torna o jogador com o maior número de participações em gols pelo clube estadunidense, ultrapassando o compatriota Gonzalo Higuaín.

⚽ Inter Miami 1x1 Toronto ⚽

Na partida, o Toronto abriu o placar em bonito gol marcado pelo italiano Filippo Bernardeschi, aos 46 minutos do primeiro tempo. Messi, que já tinha tido um gol anulado, empatou o jogo ainda nos acréscimos da primeira etapa. Em finalização cruzada na entrada da área, o camisa 10 acertou o canto direito do goleiro e fez o gol que o sacramentou na história do clube mais uma vez. Veja o lance abaixo.

Apesar do gol de Messi, o tropeço em casa custou o topo da Conferência Leste da MLS. O Inter Miami tem, agora, 14 pontos em cinco partidas, e empatado com Philadelphia Union, Charlotte e Cincinnati, todos com um jogo a mais. O novo líder isolado da divisão é o Columbus Crew, com 15 pontos em sete rodadas. O Toronto é o penúltimo, com três pontos.

Aos 37 anos, Messi chegou à marca de 44 contribuições diretas — somando gols e assistências — em 29 partidas disputadas pela MLS, superando o recorde de Higuaín, que fez 43 em 67 jogos entre 2020 e 2022. Na temporada, Leo soma seis tentos e dois passes para gol em oito partidas disputadas em todas as competições pelo clube.

