Jornal espanhol aponta queda de Raphinha pela disputa da Bola de Ouro

Após o retorno dos compromissos com a Seleção Brasileira, o atacante Raphinha pode ter perdido favoritismo na disputa da Bola de Ouro. O jornal "SPORT", da Espanha, destacou que o camisa 11 do Barcelona foi contaminado pelo "vírus da Fifa" e analisou a "perda de protagonismo" do jogador, ausente nos duelos contra Osasuna e Girona.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além disso, a postura de Raphinha no empate deste domingo (6), contra o Real Betis, ao expressar seu incômodo com o árbitro Gil Manzano, devido aos acréscimos de apenas quatro minutos, foi bastante criticada. A matéria ainda questiona se ele será titular no duelo das quartas de final da Champions League, nesta quarta (9).

continua após a publicidade

- Ninguém duvida que ele foi um dos principais responsáveis ​​pelo ressurgimento da equipe, e seus números impressionam, com 27 gols e 20 assistências nas 44 partidas oficiais que disputou nesta temporada. Essas são praticamente estatísticas de Bola de Ouro se o Barça ganhar títulos importantes, então é estranho não ver Raphinha no time titular nas últimas partidas - publicou o jornal.

A última partida de Raphinha na Data Fifa foi na goleada por 4 a 1 da Argentina sobre o Brasil, no dia 25 de março. Ao retornar dos compromissos internacionais, o brasileiro foi ausência em duas rodadas de La Liga, o que mudou no jogo seguinte, onde o atacante teve papel fundamental na volta das semifinais da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid. Já contra o Betis, ele não teve destaque e deixou o jogo nos primeiros minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

A situação saiu um pouco do controle no momento em que o atacante brasileiro, ao reclamar do trio que estava no comendo do jogo, precisou ser abrandado pelo técnico do Barça, Hansi Flick, e pelos companheiros Lewandowski e Ter Stegen.

Raphinha, do Barcelona, antes de partida contra o Celta de Vigo, em La Liga (Foto: Divulgação / Barcelona)

➡️ Barcelona empata com Betis e perde chance de abrir vantagem na tabela

Sobrou até para o goleiro alemão, que não participou da partida por lesão, mas foi acompanhar o duelo no estádio. Raphinha encontrou o Ter Stegen no túnel de saída do gramado e deu um empurrão no companheiro de time.

- O caráter e o temperamento do brasileiro voltaram a lhe pregar uma peça no final da partida. A frustração e o fato de ter ficado fora do time titular muitas vezes nas últimas semanas levaram a um pequeno conflito com Flick e, principalmente, Ter Stegen, que tentou evitar uma possível sanção para Raphinha - opinou o "SPORT".

Próximas partidas do Barcelona

Time enfrenta o Borussia Dourtmund, jogando no Camp Nou na quarta-feira (9), as 16h (de Brasília), pela Champions League. Em seguida tem o jogo contra o Leganes, pela La Liga no dia 12/4, as 16h (de Brasília) e fechando as próximas partidas, o jogo de volta contra o Borussia pela Champions no dia 15/4 as 16h (de Brasília).