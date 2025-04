Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, se envolveu em nova polêmica nas redes sociais. Em uma entrevista ao jornal "Marca", o astro foi questionado sobre ter escolhido o movimento rumo à Espanha, o que o levou a recusar propostas melhores no âmbito financeiro.

- Os números são importantes. Não tenho problema em falar sobre dinheiro, mas há coisas mais importantes, e eu queria jogar pelo Real Madrid. O dinheiro é importante, claro, mas para mim o mais importante é ser feliz em campo e na minha vida, e eu sabia que seria o caso aqui. Falo muito com meus pais, e um pouco com todo mundo, mas no final, a decisão é minha - afirmou o atleta.

Após a publicação da entrevista por parte do periódico ibérico, o diário francês "Footmercato" noticiou que a aspa se relacionava à investida pelo PSG para manter o astro. Na ocasião, dentro dos últimos meses de contrato, Mbappé recebeu seguidas propostas superiores ao oferecido pela diretoria merengue, mas negou, visto que estava inclinado a deixar o clube.

Através de sua conta no "X", o camisa 9 do Real emitiu uma resposta ao portal e a torcedores, dizendo que a fala era relacionada ao desejo árabe de contratá-lo, impulsionado pelos aportes financeiros do Fundo de Investimento Público (PIF) local. A ida ao Oriente Médio o transformaria em um dos embaixadores da Copa do Mundo de 2034, que será realizada em solo saudita.

- Não havia nenhuma ligação com o PSG. A questão era sobre o próximo passo e a escolha, por exemplo, de ir para a Arábia Saudita ou para um clube como o Real. Concentrem-se no que está acontecendo na França, pois o resto não é para vocês. Um beijo - declarou.

Kylian também foi perguntado sobre possíveis novos movimentos em um futuro próximo, mas rechaçou as chances de saída da capital espanhola. O atleta aterrissou em Valdebebas no verão europeu de 2024, sem custos após findar vínculo com o PSG.

- As ofertas são boas, mas hoje eu só penso em Madri. Só tenho o Real Madrid na cabeça porque quero fazer história aqui. Além disso, acabei de chegar! - completou.

Kylian Mbappé comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

🏆 Mbappé busca título pelo Real Madrid na Champions

Diante da polêmica, o atacante entrará em campo pelos Blancos nesta terça-feira (8). A equipe de Carlo Ancelotti duela com o Arsenal às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), em jogo válido pela ida das quartas de final da Champions League. A volta, no Santiago Bernabéu, acontecerá oito dias depois, no mesmo horário.