O Manchester United empatou com o Manchester City em 0 a 0 na manhã deste domingo (6). O confronto válido pela 31ª rodada da Premier League marcou o último clássico local de De Bruyne, que anunciou sua saída após quase uma década vestindo a camisa azul.

Como foi o jogo?

O início do primeiro tempo foi marcado por poucas chances e muitos gritos da torcida para De Bruyne. Aos 19 minutos, Garnacho teve a primeira chance clara de gol do United: após um cruzamento para dentro da área, o atacante desperdiçou o cabeceio para fora.

O Manchester United foi superior e teve mais oportunidades nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiu marcar em nenhuma oportunidade.

As equipes voltaram mais inspiradas do intervalo e chances foram criadas, mas ninguém conseguiu abrir o placar. A torcida, normalmente muito barulhenta, estava mais quieta do que o normal na reta final, decepcionada com o nível técnico do confronto.

Com o resultado, o City fica em quinto lugar na tabela, com 52 pontos, e corre risco de ficar fora da próxima Champions League. O Aston Villa e o Newcastle estão a menos de três pontos de distância e brigam pelas primeiras posições. O United está em 13°, com 38 pontos.

Manchester United e Manchester City em campo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Último ‘Manchester Derby’ de Kevin De Bruyne

Desde que chegou ao City na temporada 2015/16, o camisa 17 enfrentou os Red Devils em 22 ocasiões, por quatro competições diferentes. Independentemente do resultado da partida, De Bruyne deixará Manchester com um retrospecto positivo no clássico: foram dez vitórias, cinco empates e sete derrotas contra o maior rival.

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED 0 X 0 MANCHESTER CITY

31ª RODADA DE PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Old Trafford.

⚽ Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Rúben Dias. B. Silva, Dalot e Yoro

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED: Onana, Mazraqui, Maguir, Fernandes, Hojlund, Dorgu, Yoro, Garnacho, Casemiro, Dalot, Ugarte.

MANCHESTER CITY: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O'reilly, Gundogan,Kovacic, de Bruyne, Bernardo, Foden e Marmoush