Mbappé fala sobre relação com Vini Jr: ‘Vim para Madri para jogar com ele’

O craque francês, Kylian Mbappé, deu sua primeira entrevista desde que chegou Real Madrid para o jornal ‘MARCA’, da Espanha. Durante a conversa, o camisa 9 evitou qualquer polêmica e destacou a boa relação que tem com outro astro do elenco, o brasileiro Vinicius Júnior.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- A relação é ótima Acho normal que as pessoas queiram falar de nós porque somos dois jogadores famosos que podem fazer a diferença, mas eu sempre vim para o Madrid com a ideia de jogar com ele. Não consigo imaginar o Real Madrid sem o Vini. Sempre tive a ideia de jogar com ele e os outros, e jogamos bem - destacou Mbappé.

continua após a publicidade

Sonho antigo de Florentino Pérez, histórico presidente do Real Madrid, Mbappé chegou ao clube merengue nesta temporada. Questionado sobre a expectativa que a torcida coloca em cima dele, o atacante disse que pretende ajudar ainda mais nesta reta final da temporada.

- A verdade é que as pessoas sempre esperam mais de nós e isso é normal, mas acho que jogamos bem juntos e agora estamos na parte decisiva da temporada e vamos tentar ajudar o Real Madrid o máximo que pudermos - disse o atacante francês.

continua após a publicidade

Na atual temporada, Mbappé soma 36 participações em gols (gol e assistência) em 46 jogos. O próximo compromisso dos Merengues será decisivo. A equipe viaja para Londres, onde enfrenta o Arsenal, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions, na próxima terça-feira (08), às 16h.

Vale lembrar que o Real Madrid ocupa a 2ª colocação do Campeonato Espanhol, com 63 pontos. Faltando oito rodadas para o fim da competição, o clube merengue segue na caça do líder Barcelona.

Kylian Mbappé na partida do Real Madrid contra o Leganés, valida pela 29ª rodada da La Liga (Créditos: Thomas Coex / AFP)

Confira os próximo jogos do Real Madrid

Arsenal x Real Madrid - terça-feira, 08/04, às 16h. Emirates Stadium. Champions League.

Alavés x Real Madrid - domingo, 13/04, às 11h15. Mendizorrotza Stadium. LaLiga.

Real Madrid x Arsenal - quarta-feira, 16/04, 16h. Santiago Bernabéu. Champions League.