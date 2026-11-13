Goleiro é punido com pena máxima após morte de Jesús de Miguel

O goleiro Jesús Owono foi suspenso por 12 partidas pelo Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após o lance que provocou a morte do atacante Jesús de Miguel. O episódio aconteceu no dia 2 de novembro, durante o confronto entre Andorra e Tenerife, pela segunda divisão espanhola. A entidade aplicou ao jogador a punição máxima prevista pelo regulamento.

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Jesús de Miguel sofreu uma parada cardiorrespiratória após se chocar com o goleiro, que havia deixado a área para tentar afastar uma bola. O atacante recebeu atendimento ainda no gramado, foi reanimado na ambulância e encaminhado ao hospital Nuestra Señora de Candelaria. Apesar dos esforços médicos, morreu no dia seguinte, após apresentar uma piora neurológica.

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Owono foi expulso diretamente após a colisão, e a partida, que estava empatada em 2 a 2, acabou anulada.

O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025 (Divulgação/CD Tenerife)

Na decisão, o Comitê Disciplinar explicou que utilizou o relatório da arbitragem como base para estabelecer a punição. Segundo o documento, o goleiro realizou uma ação violenta, com a perna levantada e emprego de força excessiva, enquanto a bola estava em jogo.

A entidade enquadrou o lance no artigo 102 do Código Disciplinar e considerou as consequências da jogada para aplicar a sanção máxima permitida.

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"O relatório do árbitro é o único documento no processo disciplinar, e o Comitê deve determinar a sanção com base exclusivamente nessas informações. O relatório descreve uma ação violenta, com a perna levantada e uso de força excessiva, enquanto a bola estava em jogo. Diante dessas circunstâncias, o Comitê determinou que os eventos se enquadram no Artigo 102 do Código Disciplinar. Além disso, as consequências subsequentes da ação, que também estão documentadas no relatório do árbitro e são de conhecimento público, foram levadas em consideração para aumentar a sanção ao nível máximo permitido pelo regulamento", diz a resolução.

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Quem é Jesús Owono?

Aos 25 anos, Jesús Lázaro Ferrer Owono Ngua Akeng nasceu na Guiné Equatorial, mas cresceu em San Sebastián, no País Basco, na Espanha. O goleiro iniciou a formação nas categorias de base do Antiguoko e passou pela Real Sociedad antes de chegar ao Alavés, aos 16 anos.

Sua estreia pela equipe principal do Alavés aconteceu em 2022, em uma partida contra a Real Sociedad, pela primeira divisão espanhola. Na temporada passada, chegou ao Andorra por empréstimo e foi adquirido em definitivo pelo clube em agosto, com contrato válido por duas temporadas.

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Jesús Owono em ação pelo FC Andorra (Foto: Divulgação)

Além da carreira em clubes, Owono defende a seleção principal da Guiné Equatorial desde 2019 e já disputou a Copa das Nações Africanas.

Após a tragédia, o técnico do Andorra, Carles Manso, afirmou que o goleiro está profundamente abalado com o ocorrido. Segundo o treinador, o jogador ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro no futebol.