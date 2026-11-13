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Goleiro é punido com pena máxima após morte de Jesús de Miguel

Federação Espanhola aplica punição máxima ao goleiro após choque que terminou em tragédia na segunda divisão do país

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 18:22
Supervisionado porGabriel Rodrigues,
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Jesús Owono, goleiro do Andorra FC
Jesús Owono, goleiro do Andorra FC (Divulgação/FC Andorra)

O goleiro Jesús Owono foi suspenso por 12 partidas pelo Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após o lance que provocou a morte do atacante Jesús de Miguel. O episódio aconteceu no dia 2 de novembro, durante o confronto entre Andorra e Tenerife, pela segunda divisão espanhola. A entidade aplicou ao jogador a punição máxima prevista pelo regulamento.

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Jesús de Miguel sofreu uma parada cardiorrespiratória após se chocar com o goleiro, que havia deixado a área para tentar afastar uma bola. O atacante recebeu atendimento ainda no gramado, foi reanimado na ambulância e encaminhado ao hospital Nuestra Señora de Candelaria. Apesar dos esforços médicos, morreu no dia seguinte, após apresentar uma piora neurológica.

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Owono foi expulso diretamente após a colisão, e a partida, que estava empatada em 2 a 2, acabou anulada.

O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025
O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025 (Divulgação/CD Tenerife)

Na decisão, o Comitê Disciplinar explicou que utilizou o relatório da arbitragem como base para estabelecer a punição. Segundo o documento, o goleiro realizou uma ação violenta, com a perna levantada e emprego de força excessiva, enquanto a bola estava em jogo.

A entidade enquadrou o lance no artigo 102 do Código Disciplinar e considerou as consequências da jogada para aplicar a sanção máxima permitida.

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"O relatório do árbitro é o único documento no processo disciplinar, e o Comitê deve determinar a sanção com base exclusivamente nessas informações. O relatório descreve uma ação violenta, com a perna levantada e uso de força excessiva, enquanto a bola estava em jogo. Diante dessas circunstâncias, o Comitê determinou que os eventos se enquadram no Artigo 102 do Código Disciplinar. Além disso, as consequências subsequentes da ação, que também estão documentadas no relatório do árbitro e são de conhecimento público, foram levadas em consideração para aumentar a sanção ao nível máximo permitido pelo regulamento", diz a resolução.

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Quem é Jesús Owono?

Aos 25 anos, Jesús Lázaro Ferrer Owono Ngua Akeng nasceu na Guiné Equatorial, mas cresceu em San Sebastián, no País Basco, na Espanha. O goleiro iniciou a formação nas categorias de base do Antiguoko e passou pela Real Sociedad antes de chegar ao Alavés, aos 16 anos.

Sua estreia pela equipe principal do Alavés aconteceu em 2022, em uma partida contra a Real Sociedad, pela primeira divisão espanhola. Na temporada passada, chegou ao Andorra por empréstimo e foi adquirido em definitivo pelo clube em agosto, com contrato válido por duas temporadas.

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Jesús Owono em ação pelo FC Andorra
Jesús Owono em ação pelo FC Andorra (Foto: Divulgação)

Além da carreira em clubes, Owono defende a seleção principal da Guiné Equatorial desde 2019 e já disputou a Copa das Nações Africanas.

Após a tragédia, o técnico do Andorra, Carles Manso, afirmou que o goleiro está profundamente abalado com o ocorrido. Segundo o treinador, o jogador ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro no futebol.

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