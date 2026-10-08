O Milan já se movimenta para tentar contratar Endrick, do Real Madrid, por empréstimo na janela de janeiro. Segundo o jornal "Diario AS", o clube italiano pretende repetir a estratégia utilizada com Brahim Díaz e já sinalizou aos representantes do atacante brasileiro o interesse em levá-lo para a Itália caso o jogador decida buscar mais minutos longe do Santiago Bernabéu.

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A possibilidade ganhou força diante do pouco espaço de Endrick no início da temporada. Aos 20 anos, o ex-Palmeiras disputou apenas quatro minutos sob o comando de José Mourinho e, apesar de ter permanecido no Real Madrid após receber propostas para sair, agora pode voltar a considerar uma mudança temporária.

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Milan vê Endrick como opção para o ataque

De acordo com a publicação espanhola, o empréstimo conta com a aprovação de Rúben Amorim. O treinador considera que Endrick poderia atuar atrás de Gonçalo Ramos, principal referência ofensiva da equipe, além de ter características para ocupar os lados do campo.

A ideia do Milan é aproveitar justamente a necessidade do brasileiro por mais tempo em campo. Endrick teve uma experiência semelhante na temporada passada, quando defendeu o Olympique Lyonnais. Na França, conseguiu uma sequência maior de minutos e respondeu com boas atuações, cenário que reforçou a avaliação de que o atacante precisa de espaço para desenvolver seu futebol.

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O interesse do clube italiano, portanto, não seria apenas uma tentativa de contratar um jogador de grande potencial, mas também uma alternativa para Endrick recuperar protagonismo durante a temporada.

Roma e Aston Villa também acompanham

O Milan não é o único clube interessado no brasileiro. A Roma já havia feito uma forte investida por Endrick durante a última janela de transferências, mas não conseguiu tirá-lo do Real Madrid. Agora, segundo o AS, o Milan aparece como principal candidato caso o atacante decida aceitar um empréstimo.

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Na Inglaterra, o Aston Villa, comandado por Unai Emery, também mantém o desejo de contar com Endrick durante a janela de inverno europeia.

O cenário ainda depende da decisão do próprio jogador. Endrick havia escolhido permanecer no Real Madrid depois de conversar com Mourinho, mas a falta de oportunidades pode fazer com que um empréstimo volte a ser considerado. A concorrência no ataque do clube espanhol aumenta a dificuldade de conseguir minutos regularmente, enquanto o brasileiro busca uma sequência maior em campo.

A passagem pela Seleção Brasileira durante a atual Data Fifa também serviu para Endrick ganhar minutos depois de ter sido pouco utilizado no início no Real Madrid. Caso sua situação no clube não se altere, a possibilidade de uma nova saída temporária ganha força, com o Milan disposto a repetir uma fórmula que já utilizou anteriormente.

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