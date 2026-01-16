A Juventus, da Itália, acompanha de perto a janela de transferências do Brasil em razão da situação de mercado de Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, e de Arthur, meio-campista do Grêmio, segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport". Apesar de ambos os brasileiros terem vestido a camisa bianconeri sem grande destaque, ainda podem gerar retorno financeiro ao clube devido às suas situações contratuais.

Os dois jogadores em alta no futebol brasileiro são monitorados por razões distintas. Arthur ainda mantém vínculo contratual com a Juventus, enquanto Kaio Jorge tem percentual de seus direitos econômicos pertencente ao clube italiano, o que garante participação em uma eventual negociação. A seguir, confira a manchete publicada pelo jornal europeu e a análise detalhada da situação de cada atleta:

Jornal "La Gazzetta dello Sport" sobre a situação de mercado de Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Arthur, do Grêmio, sob olhar da Juventus (Foto: Reprodução/La Gazzetta dello Sport)

Tradução: Tesouro brasileiro da Juve: Kaio Jorge e Arthur podem render €20 milhões (título).

Arthur tem vínculo com a Juventus válido até 2027 e defende o Grêmio por empréstimo com término previsto para junho de 2026, com cláusula que permite prorrogação até dezembro do mesmo ano. Após retornar à sua casa, em agosto de 2025, o jogador rapidamente retomou o bom desempenho sob comando de Mano Menezes. Aos 29, ele parece reencontrar seu melhor futebol depois de tempos difíceis na Europa.

Arthur deixou o Grêmio em 2018 após construir uma trajetória marcada por títulos e protagonismo: conquistou a Copa do Brasil em 2016, a Libertadores em 2017, sendo eleito o melhor jogador da final, a Recopa Sul-Americana em 2018 e o bicampeonato gaúcho em 2018 e 2019. Na primeira passagem, disputou 70 partidas com a camisa tricolor.

Não à toa, foi negociado com o Barcelona por 31 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões) como uma das principais promessas da geração. Contudo, foram apenas 72 jogos acompanhados por problemas físicos, não conseguiu se firmar nos Blaugranas, e os catalães realizaram, ainda assim, uma transação vantajosa ao vender o atleta à Juventus em 2020, em troca do volante Miralem Pjanić, que deixou a Itália rumo à Espanha.

Mais uma vez, Arthur não conseguiu se estabelecer em um gigante europeu, novamente devido a lesões e a falta de sequência; até o momento, são 63 jogos pela Velha Senhora. Depois de duas temporadas, foi sucessivamente emprestado a outros clubes: Liverpool (2022/23), Fiorentina (2023/24) e Girona (2024/25), antes de retornar ao Grêmio no segundo semestre do ano passado.

Arthur sorri durante entrevista coletiva de apresentação no Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Para a "La Gazzetta dello Sport", Arthur tem valor de mercado estimado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões), com possibilidade de queda para cerca de 6,5 milhões (R$ 40 milhões) até o final do ano. Assim, a Juventus avalia uma eventual venda ao Grêmio com base nesse valor ao final do empréstimo.

Artilheiro do Brasil 🤑

Kaio Jorge, por outro lado, não possui mais vínculo com a Juventus. Após 11 partidas, o centroavante foi vendido ao Cabuloso por 7,2 milhões de euros (cerca de R$ 41,5 milhões à época), com vínculo até junho de 2029. Na negociação, a Zebra manteve 30% dos direitos sobre uma futura transferência do jogador.

Um negócio próximo de ser concretizado ocorreu no final de dezembro de 2025, quando o Flamengo apresentou à Raposa uma proposta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 196 milhões na cotação atual), recusada pelo clube mineiro. Em seguida, teve seu contrato renovado com o Cruzeiro por mais uma temporada, até junho de 2030.

Revelado pelo Santos, Kaio deixou o clube em 2021 por 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões, conforme a cotação atual), pagos em duas parcelas pela Juventus. Sem muitas oportunidades na Europa e após empréstimo à Frosinone, retornou ao Brasil em 2024 e destacou-se em 2025, com 26 gols e nove assistências pelo lado azul de Minas.

