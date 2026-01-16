Bournemouth apresenta proposta oficial por Rayan, diz jornal inglês

O Bournemouth apresentou uma proposta oficial ao Vasco para contratar o atacante Rayan. O clube da Premier League ofereceu, em um valor total, 27,7 milhões de libras (cerca de R$ 200 milhões) para contar com o jogador de 19 anos. A informação é do jornal inglês "Sky Sports News".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A diretoria dos Cherries enxerga em Rayan o perfil ideal para o projeto de longo prazo do clube. O jovem brasileiro é visto como o substituto imediato para Antoine Semenyo, que deixou o Bournemouth rumo ao Manchester City por 62,5 milhões de libras (cerca de R$ 450 milhões).

continua após a publicidade

Segundo a reportagem da Sky Sports, as conversas entre as diretorias estão em estágio avançado, focando agora na estrutura das parcelas e metas de desempenho. A expectativa é que o acordo possa ser selado rapidamente. Rayan, na possível despedida pelo Vasco, marcou dois gols na vitória do Cruz-maltino por 4 a 2 sobre o Maricá. Vale lembrar que o Cruz-maltino possui 60% do passe o atacante, com o restante sendo 30% do jogador e 10% do empresário.

Evanilson marcou na vitória do Bournemouth sobre o Tottenham pela Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O que o Lance! sabe da negociação entre Vasco, Rayan e Bournemouth?

O Lance! apurou que o clube inglês apresentou uma proposta que agrada tanto ao jogador quanto ao seu estafe. A avaliação é de que o Bournemouth, atualmente na 15ª colocação da Premier League, pode oferecer boa minutagem e um ambiente favorável para a adaptação de Rayan ao futebol europeu, com espaço para ganhar sequência logo nos primeiros jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Apesar do interesse na transferência, o jogador mantém boa relação com a diretoria vascaína e não pretende forçar uma saída caso o clube entenda que o negócio não é vantajoso. Internamente, o Gigante da Colina ainda analisa a proposta. Dentro do Vasco, parte da diretoria acredita que Rayan pode se valorizar ainda mais ao longo da temporada, principalmente pela possibilidade de convocação para a Seleção Brasileira na Data Fifa de março, a última antes da Copa do Mundo.

Rayan comemora gol seu gol no jogo Vasco x Maricá (Foto: Alexandre Durãoo/ZIMEL PRESS/Gazeta Press) Zimel Press/Zimel Press

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial