Bournemouth apresenta proposta oficial por Rayan, diz jornal inglês
Clube da Premier League enxerga em Rayan o perfil ideal para o projeto de longo prazo
O Bournemouth apresentou uma proposta oficial ao Vasco para contratar o atacante Rayan. O clube da Premier League ofereceu, em um valor total, 27,7 milhões de libras (cerca de R$ 200 milhões) para contar com o jogador de 19 anos. A informação é do jornal inglês "Sky Sports News".
A diretoria dos Cherries enxerga em Rayan o perfil ideal para o projeto de longo prazo do clube. O jovem brasileiro é visto como o substituto imediato para Antoine Semenyo, que deixou o Bournemouth rumo ao Manchester City por 62,5 milhões de libras (cerca de R$ 450 milhões).
Segundo a reportagem da Sky Sports, as conversas entre as diretorias estão em estágio avançado, focando agora na estrutura das parcelas e metas de desempenho. A expectativa é que o acordo possa ser selado rapidamente. Rayan, na possível despedida pelo Vasco, marcou dois gols na vitória do Cruz-maltino por 4 a 2 sobre o Maricá. Vale lembrar que o Cruz-maltino possui 60% do passe o atacante, com o restante sendo 30% do jogador e 10% do empresário.
O que o Lance! sabe da negociação entre Vasco, Rayan e Bournemouth?
O Lance! apurou que o clube inglês apresentou uma proposta que agrada tanto ao jogador quanto ao seu estafe. A avaliação é de que o Bournemouth, atualmente na 15ª colocação da Premier League, pode oferecer boa minutagem e um ambiente favorável para a adaptação de Rayan ao futebol europeu, com espaço para ganhar sequência logo nos primeiros jogos.
Apesar do interesse na transferência, o jogador mantém boa relação com a diretoria vascaína e não pretende forçar uma saída caso o clube entenda que o negócio não é vantajoso. Internamente, o Gigante da Colina ainda analisa a proposta. Dentro do Vasco, parte da diretoria acredita que Rayan pode se valorizar ainda mais ao longo da temporada, principalmente pela possibilidade de convocação para a Seleção Brasileira na Data Fifa de março, a última antes da Copa do Mundo.
