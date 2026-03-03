menu hamburguer
Manchester City x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 29ª rodada

Dia 03/03/2026
16:30
Manchester City x Nottingham Forest: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraManchester City x Nottingham Forest: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Manchester City e Nottingham Forest se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
nottingham-forest-escudo-onde-assistir
FOR
29ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quarta-feira, 4 de março, às 16h30 (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, em Manchester (ING)
Árbitro
Darren England
Assistentes
Scott Ledger, Akil Howson e Thomas Bramall (quarto árbitro)
Var
Tony Harrington (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)
Onde assistir

Vice-líder da Premier League, o Manchester City soma 59 pontos, cinco a menos que o Arsenal, mas com um jogo a menos. A equipe comandada por Pep Guardiola chega embalada por quatro vitórias consecutivas, a última por 1 a 0 sobre o Leeds United, e busca reduzir a diferença para a liderança, dependendo também de um tropeço do rival, que encara o Brighton na mesma rodada. Para o confronto, o treinador não conta com Josko Gvardiol e Mateo Kovacic, ambos fora.

O Nottingham Forest vive cenário oposto. Sem vencer há cinco partidas, o time ocupa a 17ª colocação, com 27 pontos, e segue pressionado na luta contra o rebaixamento. A equipe também tem problemas para escalar o time, já que o goleiro brasileiro John está entre os desfalques, assim como Boly, Wood, Ortega e Savona.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Man City 🆚 Forest
29ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de março às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Thomas Bramall (quarto árbitro)
📺 VAR: Tony Harrington (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly (Reijnders) e Bernardo Silva; Semenyo, Marmoush e Doku (Cherki).

Nottingham Forest (Técnico: Vítor Pereira)
Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Sangaré, Elliot Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White e Hutchinson; Igor Jesus.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Jogadores do Manchester City comemorando gol contra o Fulham (Foto: Paul Ellis/AFP)
