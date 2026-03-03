Manchester City x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 29ª rodada
Manchester City e Nottingham Forest se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Vice-líder da Premier League, o Manchester City soma 59 pontos, cinco a menos que o Arsenal, mas com um jogo a menos. A equipe comandada por Pep Guardiola chega embalada por quatro vitórias consecutivas, a última por 1 a 0 sobre o Leeds United, e busca reduzir a diferença para a liderança, dependendo também de um tropeço do rival, que encara o Brighton na mesma rodada. Para o confronto, o treinador não conta com Josko Gvardiol e Mateo Kovacic, ambos fora.
O Nottingham Forest vive cenário oposto. Sem vencer há cinco partidas, o time ocupa a 17ª colocação, com 27 pontos, e segue pressionado na luta contra o rebaixamento. A equipe também tem problemas para escalar o time, já que o goleiro brasileiro John está entre os desfalques, assim como Boly, Wood, Ortega e Savona.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Man City 🆚 Forest
29ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de março às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Thomas Bramall (quarto árbitro)
📺 VAR: Tony Harrington (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly (Reijnders) e Bernardo Silva; Semenyo, Marmoush e Doku (Cherki).
Nottingham Forest (Técnico: Vítor Pereira)
Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Sangaré, Elliot Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White e Hutchinson; Igor Jesus.
