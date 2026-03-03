menu hamburguer
Brighton x Arsenal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 29ª rodada

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/03/2026
16:32
Brighton x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBrighton x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Brighton e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Falmer Stadium, em Brighton e Hove (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Brighton-escudo-onde-assistir
BRI
Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
29ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quarta-feira, 4 de março, às 16h30 (de Brasília)
Local
Falmer Stadium, em Brighton e Hove (ING)
Árbitro
Chris Kavanagh
Assistentes
Dan Cook, Ian Hussin e David Webb (quarto árbitro)
Var
Michael Salisbury (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)
Onde assistir

Líder da Premier League, o Arsenal soma 64 pontos, cinco a mais que o Manchester City, que ainda tem uma partida a disputar. A equipe reforçou a condição na ponta ao vencer o Chelsea por 2 a 1 na última rodada e tenta ampliar a vantagem na reta decisiva. Para o confronto, o técnico Mikel Arteta terá desfalques importantes: Dowman, Merino, Odegaard, Rice e White seguem no departamento médico, o que pode provocar mudanças na formação.

O Brighton ocupa a 11ª colocação, com 37 pontos, e chega embalado por duas vitórias consecutivas, a última por 2 a 1 sobre o Nottingham Forest. O treinador Fabian Hürzeler não contará com Tzimas, Webster e Ayari, lesionados, e deve manter base semelhante à da rodada anterior, com destaque para o atacante Welbeck.

Tudo sobre o jogo entre Brighton e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Brighton 🆚 Arsenal
29ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de março às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Falmer Stadium, em Brighton e Hove (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Chris Kavanagh
🚩 Assistentes: Dan Cook, Ian Hussin e David Webb (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Salisbury (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)
Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Milner, Hinshelwood e Gross; Welbeck, Mitoma e Diego Gómez.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Nõrgaard e Eze; Saka, Trossard e Gyökeres.

