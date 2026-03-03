Veja gols de Barcelona x Atlético de Madrid: Raphinha marca, e Barça encurta diferença
Equipe de Hansi Flick vai vencendo por 2 a 0
Nesta terça-feira (3), o Barcelona enfrentou o Atlético de Madrid no Spotify Camp Nou com a dura missão de reverter a goleada por 4 a 0 sofrida no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Até o intervalo, a equipe de Hansi Flick cumpriu parte da tarefa e vencia por 2 a 0, reduzindo a diferença no placar agregado para dois gols. Veja como foram os gols:
Barcelona 1x0 Atlético de Madrid - Show de Yamal e gol de Bernal
O primeiro gol saiu depois da metade da primeira etapa. O Barcelona acumulava chances, mas parava no forte bloco defensivo do Atlético de Madrid. Foi quando a equipe catalã acionou Lamine Yamal em uma jogada de escanteio curto. O jovem craque, em lance genial, driblou os marcadores e cruzou rasteiro para a área, encontrando Bernal livre, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
Barcelona 2x0 Atlético de Madrid - Raphinha desloca Musso e marca o segundo
O segundo gol saiu dos pés de Raphinha. Após pressão do Atlético de Madrid, o Barcelona teve calma para trabalhar a bola. Nos acréscimos da primeira etapa, a equipe construiu uma boa trama com trocas rápidas de passe. Pedri recebeu de Ferran Torres já dentro da área e sofreu falta de Pubill. Na cobrança, Raphinha foi para a marca da cal e, com muita categoria, deslocou o goleiro Musso para marcar o segundo e deixar o Barcelona mais perto do sonho da classificação.
Barcelona 3x0 Atlético de Madrid - Bernal marca o segundo
No segundo tempo, o Barcelona tentava de todas as formas, mas esbarrava na forte defesa do Atlético de Madrid. A equipe de Simeone também saía em ataques rápidos, o que prejudicava os avanços ofensivos da equipe blaugrana. Entretanto, em outra jogada de escanteio curto, João Cancelo cruzou bem posicionado e encontrou Bernal, que esticou a perna e marcou o seu segundo gol no jogo, o terceiro do Barcelona no duelo.
