Grêmio acerta o retorno do volante Arthur após sete anos

O bom filho a casa torna. Sete anos após sair como herói do título da Libertadores e protagonista da maior venda da história do Grêmio, o volante Arthur está de volta ao clube. Segundo o ge.globo, o jogador de 29 anos acertou seu retorno ao Tricolor e tem previsão de chegada a Porto Alegre já na próxima quarta-feira (20).

Os detalhes do acordo

De acordo com a apuração do Canal Caju Tricolor, Arthur assinará um contrato de um ano e meio com o Grêmio. Sua saída da Juventus, da Itália, será de forma amigável e deve ser oficializada até a próxima terça-feira. Existe a possibilidade de dirigentes do Tricolor viajarem à Itália para formalizar a assinatura do novo vínculo.

Arthur no Barcelona (Foto: Divulgação/BFC)

A passagem de altos e baixos na Europa

Desde que deixou o Grêmio, Arthur viveu uma carreira de altos e baixos na Europa. Ele foi vendido ao Barcelona em 2018, onde teve bons momentos em duas temporadas. Em 2020, foi negociado com a Juventus, onde também começou bem, mas acabou perdendo espaço.

Nos últimos anos, acumulou empréstimos por Liverpool, onde jogou apenas uma partida, Fiorentina, onde teve uma boa temporada com 48 jogos, e por último o Girona, da Espanha. O desempenho no auge pelo Grêmio em 2017 chegou a render convocações para a Seleção Brasileira.

O retorno de Arthur marca o reencontro do Grêmio com um dos grandes heróis do tricampeonato da Libertadores de 2017. Naquela campanha, o volante foi o grande destaque técnico da equipe ao lado de Luan. Sua venda ao Barcelona por 33 milhões de euros, em 2018, foi, na época, a maior negociação da história do clube gaúcho.