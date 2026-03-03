Aston Villa e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Villa Park, em Birmingham (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo BRI ARS 29ª rodada Premier League Data e Hora Quarta-feira, 4 de março, às 16h30 (de Brasília) Local Villa Park, em Birmingham (ING) Árbitro Jarred Gillett Assistentes Neil Davies, Steven Meredith e Samuel Barrott (quarto árbitro) Var James Bell (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR) Onde assistir

Aston Villa e Chelsea chegam pressionados após derrotas na última rodada da Premier League. Os Lions foram superados pelo Wolverhampton e buscam reagir para não se distanciarem do Manchester United, que tem os mesmos 51 pontos, mas aparece em terceiro lugar pelo saldo de gols. A equipe comandada por Unai Emery pode contar com o retorno de John McGinn, recuperado de problema no joelho, enquanto Harvey Elliott, Youri Tielemans e Boubacar Kamara seguem fora.

continua após a publicidade

O Chelsea, sexto colocado com 45 pontos, foi derrotado pelo líder Arsenal e tenta se manter na disputa pelas primeiras posições. O técnico Liam Rosenior tem dúvidas em relação a Estêvão, Cucurella e Jamie Gittens, todos em recuperação de problemas físicos. Wesley Fofana retorna após suspensão, mas Levi Colwill é ausência confirmada para o confronto.

Tudo sobre o jogo entre Aston Villa e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Aston Villa 🆚 Chelsea

29ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de março às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Jarred Gillett

🚩 Assistentes: Neil Davies, Steven Meredith e Samuel Barrott (quarto árbitro)

📺 VAR: James Bell (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)

Dibu Martínez; Matty Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Douglas Luiz e Onana; Sancho, Rogers e Buendía; Ollie Watkins.

Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)

Sánchez; Reece James, Acheampong, Chalobah e Gusto; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Palmer, Garnacho e João Pedro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial