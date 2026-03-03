Neymar, Vini Jr e Memphis: astros se mobilizam em apoio a Rodrygo

A grave lesão sofrida por Rodrygo na última segunda-feira (2) mobilizou o mundo do futebol. O atacante do Real Madrid rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito durante a partida contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, e está fora da temporada e da Copa do Mundo. Nas redes sociais, Neymar, Vini Jr., Memphis Depay e companheiros de clube e seleção se manifestaram em apoio ao jogador.

Neymar foi um dos grandes nomes a se pronunciar. O camisa 10 do Santos, que viveu drama semelhante em 2023, quando sofreu a mesma lesão atuando pela Seleção Brasileira, deixou uma mensagem emocionada ao "herdeiro".

– Hoje é um dos dias mais tristes pra mim. Quando fiquei sabendo da lesão, me passou um filme na cabeça. Todo sofrimento, toda angústia e o medo de viver essa lesão! Meu 10, meu menino, meu herdeiro (como te chamo) só te peço uma coisa: cuida da sua cabeça. Agora é hora de colocar todo mundo que você ama ao seu redor. E como você disse, você não merecia passar por isso justo agora. Mas quem somos nós pra duvidar dos planos de Deus? Irmãozinho, força, tenho certeza que irá voltar voando. Te amo – escreveu Neymar.

Companheiros de Real Madrid e Seleção se solidarizam

Vini Jr, companheiro de ataque de Rodrygo no Real Madrid e na Seleção, também usou as redes sociais para mandar forças ao amigo.

– Meu mano!!!! Boa recuperação!!! Fique forte e ao lado dos seus. Deus abençoe! Estamos te esperando – publicou o camisa 7.

Éder Militão, que vive situação semelhante, também se solidarizou. O zagueiro sofreu a segunda ruptura do ligamento cruzado anterior em novembro de 2024 e segue em recuperação.

– Meu irmão, estou contigo, simples assim. Te amo e sei que vai passar, por mais doloroso que seja. Tenha força e fé em Deus, irmãozinho. Conte comigo – escreveu Militão.

O francês Mbappé, estrela do Real Madrid, também deixou sua mensagem de apoio.

– Toda a força do mundo, primo. Tire um tempo para você e sua família, e você voltará mais forte – declarou o atacante.

Memphis Depay, atacante do Corinthians, também se manifestou.

– Fique forte, irmão. Você voltará mais forte.

João Pedro, atacante do Chelsea e da Seleção Brasileira também deixou seu recado.

– Boa recuperação, craque!

Rodrygo se lesiona e perde Copa

O atacante de 25 anos havia acabado de retornar aos gramados após um mês afastado tratando uma tendinite. Ele entrou aos nove minutos do segundo tempo da partida contra o Getafe, no Santiago Bernabéu. Pouco depois de pisar em campo, caiu no gramado com a perna enganchada, apresentando claros sinais de dor. Apesar do desconforto, seguiu em campo até o apito final.

Na terça-feira (3), exames de imagem confirmaram o pior: ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito. O tempo médio de recuperação para lesões desse tipo varia de seis a 12 meses, o que tira Rodrygo não apenas da Copa do Mundo, que começa em 100 dias, mas também de toda a próxima temporada europeia.

Rodrygo comemorando o gol marcado pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

