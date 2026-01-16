O jornal inglês "The Telegraph" elegeu o meia Willian, atualmente no Grêmio, como a pior contratação da história recente do Arsenal, especificamente no período pós-Arsène Wenger. A avaliação faz parte de um ranking que analisa os 49 jogadores contratados pelos Gunners desde a saída do treinador francês, há quase oito anos, em uma tentativa de retomar protagonismo na Premier League.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Willian defendeu o Arsenal entre 2020 e 2021, antes de rescindir contrato e acertar com o Corinthians. No período, disputou 37 partidas, marcou um gol e deu sete assistências. Segundo o periódico, o desempenho ficou muito aquém da expectativa criada em torno da contratação.

continua após a publicidade

— O brasileiro foi uma contratação de impacto para o ataque, veio do Chelsea com um salário alto, mas suas performances pelo Arsenal foram abismais. Sem brilho, sem velocidade, sem paixão, sem qualidade. Um fracasso que ficou ainda mais estranho devido ao seu sucesso no Fulham depois — escreveu o "The Telegraph".

Além de Willian, o ranking apontou outras contratações consideradas negativas. O goleiro Neto foi classificado como um erro de mercado, enquanto o atacante Marquinhos, contratado junto ao São Paulo em 2022, apareceu como uma aquisição indiferente.

continua após a publicidade

Em contrapartida, o levantamento destacou positivamente três brasileiros. O zagueiro Gabriel Magalhães foi apontado como o quarto melhor reforço do Arsenal no período analisado, enquanto Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus foram citados como jogadores que elevaram o nível técnico da equipe.

Willian é destaque do Arsenal (Foto: IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP)

— Gabriel (Magalhães) foi uma das primeiras contratações de Arteta e evoluiu a cada temporada. Ele se desenvolveu de forma tão impressionante que agora é provavelmente o melhor zagueiro da Premier League — afirmou.

Brasileiros da lista de contratações do Arsenal pós-Wenger

O meia norueguês Martin Odegaard foi eleito a melhor contratação do Arsenal desde a saída de Wenger. Entre os brasileiros citados no ranking, a lista ficou da seguinte forma: Gabriel Magalhães (4º), Gabriel Martinelli (7º), Gabriel Jesus (11º), Jorginho (15º), David Luiz (23º), Marquinhos (39º), Neto (42º) e Willian (49º).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial