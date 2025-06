Uma história até hoje desconhecida dos torcedores foi revelada pelo técnico Cleber dos Santos, ex-profissional das categorias de base do Flamengo. Segundo ele, o atacante Vini Jr., hoje astro do Real Madrid e da seleção brasileira, esteve muito perto de ser levado para o futebol holandês quando tinha apenas 13 anos. O pedido partiu diretamente do então técnico da seleção da Holanda, Louis Van Gaal, encantado com a performance do garoto em um treino no clube rubro-negro.

- Foi em 2013, quando a Federação Holandesa de Futebol trouxe um curso para ensinar a metodologia de formação que eles aplicavam no país. O curso foi ministrado na Gávea, com técnicos holandeses, e contou com a presença de todos os profissionais da base do Flamengo - relembrou Cleber.

Durante uma atividade prática no campo do clube, alguns garotos foram chamados para participar, incluindo o jovem Vini Jr., que atuava na categoria mirim.

- Ele tinha 13 anos e participou de um jogo demonstrativo, 11 contra 11. Simplesmente fez de oito a dez gols. Foram dribles, fintas, improvisações… Ele foi o grande destaque do dia.

Vini Jr em ação em Real Madrid x Valencia. (Foto: Javier Soriano / AFP)

O que os presentes não imaginavam era que aquele momento teria um espectador mais do que especial: Louis Van Gaal, que na época comandava a seleção principal da Holanda e estava no Brasil a convite da federação para acompanhar o curso e conhecer as instalações do Flamengo, possíveis locais de preparação da Laranja Mecânica para a Copa do Mundo de 2014.

- Quando o Van Gaal viu aquilo, ele se aproximou da comissão técnica do Flamengo e perguntou se poderia levar o Vinicius Junior para a Holanda - revelou Cleber.

O interesse, no entanto, foi rapidamente contido. O então diretor da base, Carlos Noval, foi chamado e deixou claro que não havia possibilidade de liberação do atleta, que só poderia sair após os 17 anos.

- Se tivesse acontecido, talvez hoje não teríamos o Vini Jr. com a camisa da seleção brasileira. Ele poderia ter sido naturalizado holandês, como era a intenção do Van Gaal. Uma história que poucos conhecem. Só quem viveu aquele momento sabe - afirmou o treinador.

Todos os participantes do curso receberam certificado assinado pessoalmente por Van Gaal, que, segundo Cleber, foi muito cordial durante todo o processo.

Essa história mostra que, antes de brilhar no Maracanã, em Madrid ou nos gramados da Champions League, Vini Jr. já era visto como um fenômeno por grandes nomes do futebol mundial. E por muito pouco, sua trajetória não seguiu um rumo completamente diferente.

Nesta quinta-feira (26), o Real Madrid de Vini Jr. entra em campo para enfrentar o RB Salzburg, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Caso vença a partida, os merengues encerram o Grupo G do Mundial de Clubes na primeira colocação. O outro confronto da chave será entre Al Hilal e Pachuca.

