Sem opção por Ten Hag, Ajax anuncia novo treinador

O Ajax anunciou, neste sábado (31), a contratação do treinador John Heitinga. O ex-jogador chega para substituir o italiano Francesco Farioli, que pediu demissão após perder o título do Campeonato Holandês de 2024/25 para o rival PSV nas últimas rodadas da competição.

Heitinga chegou a treinar o clube de maneira interina em 2022/23, após a queda de Alfred Schreuder, e ficou na área técnica por mais de 150 dias, mas não foi efetivado devido à falta de sucesso nacional, já que ficou em terceiro na Eredivisie e amargou um vice na copa local, também para o PSV.

- Agora, ele está de volta. De volta ao clube onde começou a chutar uma bola quando era jovem. De volta ao clube onde lutou contra as adversidades. De volta ao clube que capitanejou com orgulho. De volta ao clube onde seu nome um dia ecoou pelo estádio - comunicou o Ajax.

John Heitinga é anunciado como novo treinador do Ajax (Foto: Reprodução)

🌌 A trajetória de Johnny Heitinga, novo treinador do Ajax

Heitinga foi revelado nas categorias de base dos "Filhos dos Deuses", onde permanceu até 2008. Depois, construiu uma carreira sólida a nível europeu, com passagens por Atlético de Madrid, Everton, Fulham e Hertha Berlin; em 2015/16, retornou a Amsterdã para concretizar sua aposentadoria.

Na carreira de treinador, deu seus primeiros passos justamente no sub-19 do Ajax, além da oportunidade como interino em 2023. Posteriormente, teve experiências como assistente no West Ham e no Liverpool, e chegou a comandar os Reds em um jogo: com Arne Slot e o auxiliar Sipke Hulshoff suspensos, conduziu o time ao triunfo sobre o Newcastle por 2 a 0, no dia 26 de fevereiro de 2025.

Outro nome que estava no radar do Ajax era Erik ten Hag, que treinou o time entre 2017 e 2022, e alcançou uma semifinal de Champions League. Porém, o destino do técnico foi o Bayer Leverkusen, e rapidamente, a diretoria se movimentou para o retorno de Heitinga à Johan Cruyff Arena.

