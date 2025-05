Antes colocado com 99% de chances de levantar o troféu do Campeonato Holandês, o Ajax protagonizou uma das maiores surpresas do futebol europeu na temporada. Na quarta-feira (14), a equipe de Amsterdã vencia o Groningen por 2 a 1, mas acabou levando o empate aos 54 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o PSV, que se via sem esperanças, assumiu a liderança com apenas uma rodada para o fim da Eredivise.

Tudo começou há quatro rodadas, quando o Ajax se encontrava com nove pontos de vantagem para o PSV. Ambas as equipes e seus torcedores já consideravam o título como questão de tempo. Fato é que, jogo após jogo, o time de Amsterdã somou tropeços inesperados. Primeiro, uma derrota por 4 a 0 para o Utrecht. Logo em seguida um empate de 1 a 1, em casa, contra o Sparta Roterdã.

Ainda na Amsterdam Arena, no último domingo (11), o Ajax acabou derrotado por 3 a 0 pelo NEC. A cereja do bolo veio na quarta, com o empate contra o Groningen. Neste período, o PSV fez sua parte, vencendo quatro partidas consecutivas, incluindo triunfos improváveis contra Twente e Feyenoord fora de casa.

O gol heróico do Groningen no último minuto causou alvoroço nos torcedores presentes no Philips Stadion, que seguiram por lá depois da vitória do PSV por 4 a 1 contra o Heracles. Com celulares nas mãos, cada um deles acompanhava o rival pelo título, que acabou tropeçando. A festa foi tremenda, seja nas arquibancadas, ou em campo com os jogadores entendendo que o título perdido estava próximo de ser concretizado.

Cenário do Campeonato Holandês para a última rodada

Jogadores do Ajax lamentando tropeço na reta final do Holandês (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

Agora líder, o PSV soma 76 pontos, enquanto o Ajax figura a segunda colocação com 75. Todas as partidas da última rodada irão acontecer de forma simultânea, às 08h30 de domingo (18). Enquanto o PSV visita o Sparta Rodertã, o Ajax recebe o Twente. Qualquer tropeço da equipe de Amsterdã garante o título para o time de Eindhoven.

