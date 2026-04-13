Capitão do Tottenham pode ser baixa para Argentina na Copa do Mundo
Cristian Romero sofreu uma lesão no joelho contra o Sunderland
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O zagueiro Cristian "Cuti" Romero deixou o campo lesionado no último domingo (12), durante a derrota do Tottenham por 1 a 0 para o Sunderland, pela Premier League, e deve ficar afastado entre seis e oito semanas. O problema no joelho direito também coloca em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026, prevista para este ano.
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O defensor argentino precisou ser substituído após um choque em campo e saiu visivelmente abalado, chorando ainda no gramado. O lance ocorreu após um empurrão de Brian Brobbey, que fez Romero colidir com o goleiro Antonín Kinski. Apesar de o goleiro também ter se machucado, foi o zagueiro quem não conseguiu continuar na partida.
As primeiras informações apontam para uma lesão ligamentar no joelho direito. Exames indicaram uma lesão parcial de alto grau no ligamento colateral medial, com previsão de recuperação entre seis e oito semanas, o que o tira do restante da temporada do clube inglês.
— Ainda não sabemos exatamente. Precisamos aguardar os próximos dias. Espero que não seja um problema sério, porque ele é um jogador fundamental para nós — afirmou o técnico Roberto De Zerbi após a partida.
A ausência de Romero representa um desfalque importante para o Tottenham, que ocupa a 18ª colocação na Premier League e luta contra o rebaixamento nas rodadas finais.
A lesão também gera preocupação na seleção argentina, já que Romero é considerado peça central do sistema defensivo. O zagueiro soma 49 partidas pela equipe nacional e foi titular nas conquistas da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América de 2024.
Caso o prazo de recuperação se confirme, o jogador ainda teria um período curto de preparação antes do Mundial, o que mantém aberta, mas incerta, sua presença na competição.
Aos 27 anos, Romero vive mais uma temporada com limitações físicas. Em 2025/26, ele participou de 32 partidas pelo Tottenham. O jogador também renovou recentemente seu contrato até 2029 e é um dos atletas mais valorizados do elenco.
Nos bastidores, a situação física pode impactar decisões futuras na carreira, incluindo possíveis negociações. Clubes europeus monitoravam o defensor, mas uma lesão mais longa pode interferir em movimentações no mercado.
Sem confirmação oficial detalhada do clube sobre o estágio final da recuperação, Romero inicia tratamento e segue como dúvida tanto para a reta final da temporada quanto para a convocação da Argentina.
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