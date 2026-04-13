Capitão do Tottenham pode ser baixa para Argentina na Copa do Mundo

O zagueiro Cristian "Cuti" Romero deixou o campo lesionado no último domingo (12), durante a derrota do Tottenham por 1 a 0 para o Sunderland, pela Premier League, e deve ficar afastado entre seis e oito semanas. O problema no joelho direito também coloca em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026, prevista para este ano.

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O defensor argentino precisou ser substituído após um choque em campo e saiu visivelmente abalado, chorando ainda no gramado. O lance ocorreu após um empurrão de Brian Brobbey, que fez Romero colidir com o goleiro Antonín Kinski. Apesar de o goleiro também ter se machucado, foi o zagueiro quem não conseguiu continuar na partida.

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As primeiras informações apontam para uma lesão ligamentar no joelho direito. Exames indicaram uma lesão parcial de alto grau no ligamento colateral medial, com previsão de recuperação entre seis e oito semanas, o que o tira do restante da temporada do clube inglês.

— Ainda não sabemos exatamente. Precisamos aguardar os próximos dias. Espero que não seja um problema sério, porque ele é um jogador fundamental para nós — afirmou o técnico Roberto De Zerbi após a partida.

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A ausência de Romero representa um desfalque importante para o Tottenham, que ocupa a 18ª colocação na Premier League e luta contra o rebaixamento nas rodadas finais.

Cristian Romero em lance em que se lesionou em Sunderland x Tottenham, pela Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

A lesão também gera preocupação na seleção argentina, já que Romero é considerado peça central do sistema defensivo. O zagueiro soma 49 partidas pela equipe nacional e foi titular nas conquistas da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América de 2024.

Caso o prazo de recuperação se confirme, o jogador ainda teria um período curto de preparação antes do Mundial, o que mantém aberta, mas incerta, sua presença na competição.

Aos 27 anos, Romero vive mais uma temporada com limitações físicas. Em 2025/26, ele participou de 32 partidas pelo Tottenham. O jogador também renovou recentemente seu contrato até 2029 e é um dos atletas mais valorizados do elenco.

Nos bastidores, a situação física pode impactar decisões futuras na carreira, incluindo possíveis negociações. Clubes europeus monitoravam o defensor, mas uma lesão mais longa pode interferir em movimentações no mercado.

Sem confirmação oficial detalhada do clube sobre o estágio final da recuperação, Romero inicia tratamento e segue como dúvida tanto para a reta final da temporada quanto para a convocação da Argentina.

Romero, capitão do Tottenham, saindo lesionado do duelo entre Tottenham e Sunderland (Foto: Andy Buchanan/AFP)

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