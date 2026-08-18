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Galatasaray prepara oferta milionária para tirar Bruno Fernandes do Manchester United

Jogador está em seu último ano de contrato pelo clube inglês

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 16:06
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Bruno Fernandes marcou o gol que garantiu a vitória do Manchester United sobre o Rangers (Foto: Oli SCARFF / AFP)

O Galatasaray prepara uma investida para contratar Bruno Fernandes e está disposto a oferecer ao meia português um salário que pode praticamente dobrar seus ganhos no Manchester United. Segundo o "The Telegraph", o clube turco planeja apresentar uma proposta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) pelo jogador, enquanto o capitão dos Red Devils receberia um contrato de quatro anos com vencimentos líquidos de aproximadamente 20 milhões de euros por temporada.

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A ofensiva acontece nas últimas semanas da janela de transferências e tem como alvo um jogador considerado fundamental pelo Manchester United. Aos 31 anos, Bruno Fernandes está no último ano de seu contrato com o clube inglês, embora exista uma opção de extensão por mais uma temporada. O Galatasaray, por sua vez, pretende convencer tanto o jogador quanto o United. Além do salário elevado, a oferta incluiria um bônus de assinatura de quatro milhões de euros.

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Galatasaray prepara oferta de 50 milhões de euros

De acordo com o jornal inglês, o pacote preparado pelo clube turco teria 35 milhões de euros fixos, pagos em três parcelas, além de outros 15 milhões vinculados ao cumprimento de metas.

Os bônus podem aumentar consideravelmente o valor final da operação. Entre os gatilhos estão conquistas do Campeonato Turco, desempenho individual de Bruno Fernandes e resultados do próprio Galatasaray na Champions League.

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O clube também estaria disposto a oferecer um contrato de quatro anos ao português. O valor líquido anual chegaria a cerca de 20 milhões de euros (R$ 120 milhões), praticamente o dobro do que Bruno recebe atualmente no Manchester United.

A diferença salarial é favorecida pelo sistema tributário turco, que permitiria ao meio-campista aumentar significativamente seus ganhos líquidos em caso de transferência. Outro fator que pode facilitar a investida é a situação contratual do jogador. A cláusula que permitia a saída de Bruno Fernandes por 65 milhões de euros neste verão expirou no mês passado. Assim, o Galatasaray teria de negociar diretamente com o Manchester United.

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Bruno Fernandes é capitão do Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)
Bruno Fernandes é capitão do Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)

Apesar da proposta considerada agressiva pelo clube turco, a direção do Manchester United não demonstra interesse em negociar Bruno Fernandes. Segundo o The Telegraph, o português é visto como peça central para os planos da equipe e as partes já conversam sobre uma renovação contratual.

Bruno chegou ao Manchester United em 2020 e se tornou um dos principais nomes da equipe desde então. O meia também construiu forte identificação com a torcida e permaneceu no clube mesmo durante um período de resultados abaixo das expectativas.

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Nesta janela, o português já havia sido associado a outros clubes europeus e também recebeu propostas da Arábia Saudita, mas recusou investidas para deixar Old Trafford.

A permanência de Bruno também é relevante para o planejamento esportivo de Carrick. Até o momento, Tielemans, Andrey Santos e Karl Darlow foram as principais contratações do Manchester United para o elenco principal, enquanto o clube ainda busca reforços antes do encerramento da janela.

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