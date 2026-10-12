Gabriel Sara projeta duelo com Barcelona na Champions: 'De arrepiar'

O Galatasaray enfrenta o Barcelona nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no RAMS Park, em Istambul, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O meio-campista brasileiro Gabriel Sara está à disposição da equipe turca para a partida. Em oito jogos nesta temporada, o jogador soma dois gols e duas assistências.

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Antes do confronto, Sara comentou a expectativa de enfrentar o clube espanhol e destacou a importância do resultado para o Galatasaray, que busca sua primeira vitória nesta edição da competição.

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— É de arrepiar. Enfrentar o Barcelona em uma partida com tanta coisa em jogo é algo realmente especial, e espero desfrutar da ocasião para ajudar o Galatasaray a vencer. Tenho certeza de que a nossa torcida fará uma grande festa e de que nós vamos estar à altura desse desafio — afirmou o camisa 8.

Números de Gabriel Sara no Galatasaray

Em oito partidas disputadas nesta temporada, o brasileiro participou diretamente de quatro gols do Galatasaray. Com dois gols e duas assistências, ele aparece atrás apenas do atacante Victor Osimhen nesse quesito. O nigeriano soma seis gols e três assistências em cinco jogos.

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Na temporada 2025/26, Sara também participou da campanha do Galatasaray na Champions League. Na vitória por 5 a 2 sobre a Juventus, no jogo de ida dos playoffs, o meio-campista marcou um gol, deu uma assistência e foi eleito o melhor jogador da partida. A equipe turca confirmou a classificação no confronto de volta e chegou às oitavas de final, sua melhor campanha na competição desde 2014.

No Campeonato Turco, o Galatasaray conquistou os últimos quatro títulos consecutivos e tenta alcançar o quinto na temporada 2026/27.

Gabriel Sara pelo Galatasaray (Foto: Divulgação/Galatasaray)

Meia foi convocado para a Seleção Brasileira

As atuações pelo clube turco renderam a Gabriel Sara sua primeira convocação para a Seleção Brasileira em março de 2026. Chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, o meio-campista estreou pela equipe nacional diante dos franceses. Ele também integrou a pré-lista de convocados para a Copa do Mundo.

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Revelado pelo São Paulo, Sara construiu sua carreira profissional no clube paulista antes de seguir para o futebol europeu. Atualmente, defende o Galatasaray, da Turquia.

Barcelona monitorou o jogador na base do São Paulo

O interesse do Barcelona em Gabriel Sara surgiu antes de sua chegada ao futebol europeu. Em 2018, quando o meio-campista ainda atuava nas categorias de base do São Paulo, o jornal catalão Sport publicou que o clube espanhol acompanhava o desenvolvimento do jogador.

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Na ocasião, Jorge Luis, pai do atleta, afirmou que o Barcelona havia apresentado uma proposta superior à do São Paulo. Sara, porém, permaneceu no clube brasileiro para dar continuidade à carreira.

O encontro entre Galatasaray e Barcelona será válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A equipe turca busca os primeiros três pontos na competição, enquanto o time espanhol tenta somar pontos fora de casa.

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Com gol de Gabriel Sara Galatasaray vence Juventus na Champions League (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

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