Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gabriel Sara projeta duelo com Barcelona na Champions: 'De arrepiar'

Meia do Galatasaray vive boa fase na Turquia e busca primeira vitória na competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 17:58
Favorite o Lance! no Google
Gabriel sara com prêmio da Champions League
Gabriel Sara com prêmio de homem do jogo na Champions League (Foto: Divulgação)

O Galatasaray enfrenta o Barcelona nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no RAMS Park, em Istambul, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O meio-campista brasileiro Gabriel Sara está à disposição da equipe turca para a partida. Em oito jogos nesta temporada, o jogador soma dois gols e duas assistências.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Antes do confronto, Sara comentou a expectativa de enfrentar o clube espanhol e destacou a importância do resultado para o Galatasaray, que busca sua primeira vitória nesta edição da competição.

continua após a publicidade

— É de arrepiar. Enfrentar o Barcelona em uma partida com tanta coisa em jogo é algo realmente especial, e espero desfrutar da ocasião para ajudar o Galatasaray a vencer. Tenho certeza de que a nossa torcida fará uma grande festa e de que nós vamos estar à altura desse desafio — afirmou o camisa 8.

Números de Gabriel Sara no Galatasaray

Em oito partidas disputadas nesta temporada, o brasileiro participou diretamente de quatro gols do Galatasaray. Com dois gols e duas assistências, ele aparece atrás apenas do atacante Victor Osimhen nesse quesito. O nigeriano soma seis gols e três assistências em cinco jogos.

continua após a publicidade

Na temporada 2025/26, Sara também participou da campanha do Galatasaray na Champions League. Na vitória por 5 a 2 sobre a Juventus, no jogo de ida dos playoffs, o meio-campista marcou um gol, deu uma assistência e foi eleito o melhor jogador da partida. A equipe turca confirmou a classificação no confronto de volta e chegou às oitavas de final, sua melhor campanha na competição desde 2014.

No Campeonato Turco, o Galatasaray conquistou os últimos quatro títulos consecutivos e tenta alcançar o quinto na temporada 2026/27.

Gabriel Sara pelo Galatasaray (Foto: Divulgação/Galatasaray)
Gabriel Sara pelo Galatasaray (Foto: Divulgação/Galatasaray)

Meia foi convocado para a Seleção Brasileira

As atuações pelo clube turco renderam a Gabriel Sara sua primeira convocação para a Seleção Brasileira em março de 2026. Chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, o meio-campista estreou pela equipe nacional diante dos franceses. Ele também integrou a pré-lista de convocados para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Revelado pelo São Paulo, Sara construiu sua carreira profissional no clube paulista antes de seguir para o futebol europeu. Atualmente, defende o Galatasaray, da Turquia.

Barcelona monitorou o jogador na base do São Paulo

O interesse do Barcelona em Gabriel Sara surgiu antes de sua chegada ao futebol europeu. Em 2018, quando o meio-campista ainda atuava nas categorias de base do São Paulo, o jornal catalão Sport publicou que o clube espanhol acompanhava o desenvolvimento do jogador.

continua após a publicidade

Na ocasião, Jorge Luis, pai do atleta, afirmou que o Barcelona havia apresentado uma proposta superior à do São Paulo. Sara, porém, permaneceu no clube brasileiro para dar continuidade à carreira.

O encontro entre Galatasaray e Barcelona será válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A equipe turca busca os primeiros três pontos na competição, enquanto o time espanhol tenta somar pontos fora de casa.

continua após a publicidade
Com gol de Gabriel Sara Galatasaray vence Juventus na Champions League
Com gol de Gabriel Sara Galatasaray vence Juventus na Champions League (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
O atacante português do Al-Nassr, número 7, Cristiano Ronaldo, comemora com o atacante senegalês do Al-Nassr, número 10, Sadio Mané, após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo B da Liga dos Campeões da AFC entre Al-Nassr e Neftchi Fergana, no estádio Alawwal Park, em Riade, em 12 de outubro de 2026 (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo marca o gol 981 da carreira em vitória do Al-Nassr

Há 2 minutos
Rafael Navarro foi o grande destaque da goleada do St. Louis City (Foto: Reprodução/ St. Louis SC/ X)

Futebol Internacional

Rafael Navarro brilha em goleada do St. Louis City na MLS

Há 1 hora
Lionel Messi durante partida com a camisa do Inter Miami - (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Fora de Campo

Ex-presidente do Barcelona dispara contra Messi: 'Quem ele pensa que é?'

Há 3 horas
Seedorf foi anunciado como novo treinador do Corinthians neste domingo (11)

Corinthians

Análise Tática do Guffo: o que esperar de Seedorf no Corinthians

Há 4 horas
Lionel Scaloni pedalou 129 km em prova de ciclismo na Argentina

Futebol Internacional

Scaloni encara 129 km de bicicleta em Buenos Aires durante pausa da seleção

Há 8 horas
Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

Futebol Internacional

FPF tenta retorno de Cristiano Ronaldo à seleção em novembro

Há 8 horas
Mais LANCE!
Botafogo abre a segunda-feira de Brasileirão contra o Coritiba (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (12/10/2026)

Clarence Seedorf sorrindo em imagem

Seedorf chega ao Corinthians em busca de afirmação como técnico

Árbitro apresenta cartão vermelho a Vini Jr no jogo entre Real Madrid e Villarreal

TV do Real Madrid critica arbitragem após expulsão de Vini Jr: 'Se Yamal faz isso, o gol não volta'

Haaland comemora gol que abriu o marcador para o Manchester City diante do Liverpool

Haaland marca, Manchester City vence o Liverpool e lidera a Premier League

Vinicius Jr é expulso do Real Madrid no jogo com o Villarreal

Vini Jr se desculpa após expulsão em jogo do Real Madrid

Pedro foi homenageado pelo Barcelona neste sábado após anunciar aposentadoria do futebol

Campeão do mundo pela Espanha anuncia aposentadoria aos 39 anos; veja

O atacante brasileiro do Real Madrid, número 07, Vinicius Junior (C), é contido por companheiros de equipe enquanto discute com o árbitro Isidro Escuderos após receber um cartão vermelho durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Villarreal CF, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Jornal detona atitude de Vini Jr após expulsão: 'Sem dúvidas'

Estêvão em jogo do Chelsea

Estêvão vira assunto na Europa após jogo do Chelsea: 'Precisamos conversar'

Rayan em ação durante goleada do Chelsea

Estrangeiros reagem à atuação de Rayan após goleada: 'Claramente'

Lionel Messi marcou duas vezes na vitória do Inter Miami sobre o DC United pela MLS (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Messi marca duas vezes em vitória do Inter Miami após despedida; veja

João Pedro comemora gol na goleada do Chelsea sobre o Bournemouth por 5 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Torcida do Chelsea reage a João Pedro após goleada: 'De longe'

Serie A TIM 2026/2027 - Sassuolo x Milan

Sassuolo x Milan: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Cagliari x Juventus

Cagliari x Juventus: onde assistir, horário e escalações